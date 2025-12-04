Sport

Schimb dur de replici între Bianca Bazaliu și Ovidiu Mihăilă după gestul handbalistei: „Da, sunt supărată” / „Frustrările astea trebuie temperate”

„Da, sunt supărată că nu sunt acolo”. Tensiuni la echipa națională de handbal feminin a României. Schimb de replici de la distanță între Ovidiu Mihăilă și Bianca Bazaliu.
Alex Bodnariu
04.12.2025 | 17:52
Schimb dur de replici intre Bianca Bazaliu si Ovidiu Mihaila dupa gestul handbalistei Da sunt suparata Frustrarile astea trebuie temperate
Duel de la distanță între Ovidiu Mihăilă și Bianca Bazaliu. Postarea făcută de sportiva din România
Naționala feminină de handbal a României a ratat calificarea în sferturi la Campionatul Mondial, după înfrângerea dezamăgitoare suferită pe 3 decembrie, la Rotterdam, în fața Ungariei. Bianca Bazaliu, jucătoarea lăsată acasă de Ovidiu Mihăilă, a postat o fotografie controversată pe rețelele de socializare. Selecționerul a avertizat-o public, iar acum sportiva a ținut să transmită un mesaj fanilor.

De la ce a pornit conflictul dintre Bianca Bazaliu și Ovidiu Mihăilă

Tot scandalul a pornit după meciul dintre România și Ungaria. Bianca Bazaliu a postat pe Instagram un story în care dădea de înțeles că urmărește duelul dintre Brazilia și Coreea de Sud, disputat la aceeași oră, în loc să urmărească partida tricolorelor.

Bianca Bazaliu nu a fost convocată de Ovidiu Mihăilă la Campionatul Mondial, deși este una dintre jucătoarele cu experiență care putea veni cu soluții la acest turneu final. Sportiva l-a înțepat pe selecționer cu postarea făcută.

Reacția selecționerului după postarea Biancăi Bazaliu. Avertisment pentru sportivă

Ovidiu Mihăilă a oferit o reacție la scurt timp după postarea făcută de Bianca Bazaliu. Selecționerul a precizat că nicio jucătoare din România nu are locul asigurat la prima reprezentativă și că trebuie să muncească pentru convocări.

„Fiecare decide ceea ce face cu timpul lui. În rest, e decizia fiecăruia. Tot ce avem acum aici a fost dorința noastră să fie prezente. Cu siguranță și Bianca va rămâne în vederile noastre, depinde doar de ea cum a gestionat acest moment.

Mai sunt jucătoare care puteau fi aici, Diana Ciucă, Ștefania Stoica. Bianca e o persoană specială, pe care am cunoscut-o de mult timp, dar frustrările astea trebuie temperate și conștientizate. În primul rând pentru viitor, dacă vrea să mai facă parte din echipa națională, că voi fi eu sau oricine altcineva. Ea are un loc aici, dar trebuie să-l și păstreze”, a precizat Ovidiu Mihăilă, selecționerul naționalei de handbal feminin a României, conform AS.ro.

Mesajul jucătoarei pentru fani: „Da, sunt supărată că nu sunt acolo”

La scurt timp, Bianca Bazaliu a postat un nou mesaj pe social media. Aceasta a încercat să le explice fanilor povestea anterioară. Sportiva a dat de înțeles că a urmărit toate meciurile României, însă în același timp analiza și celelalte reprezentative.

„Vreau să încep prin a spune că îmi pare extrem de rău pentru meciul cu Ungaria și îmi doream enorm ca fetele să câștige! Am observat că anumite publicații și domnul antrenor au preferat să scrie și să declare ceva înainte să mă întrebe personal (nu am telefonul închis).

Nu am ratat nici măcar un meci al României de la acest campionat și nici nu o să ratez vreunul! Am să susțin această echipă mereu, pentru că sunt fete minunate și am fost un grup frumos mereu. Da, sunt supărată că nu sunt acolo, dar îmi doresc tot ce este mai bun pentru echipă! Nu am doar un TV în casă, iar acel story a fost postat după meci. Mulțumesc! Hai, România!”, a reacționat Bianca Bazaliu.

