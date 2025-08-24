News

Schimb nou de prizonieri între Rusia și Ucraina cu ocazia Zilei Independenței. 146 de persoane au fost eliberate

Rusia și Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri astăzi, 24 august. 146 de prizonieri de război au fost eliberați după o mediere a Emiratelor Arabe Unite.
Claudia Şoiogea
24.08.2025 | 21:25
Schimb nou de prizonieri intre Rusia si Ucraina cu ocazia Zilei Independentei 146 de persoane au fost eliberate
Rusia a făcut schimb de prizonieri cu Ucraina. Sursa foto: X

Astăzi, 24 august, Ucraina a celebrat 34 de ani de la proclamarea Independenței față de URSS. Tot astăzi, Rusia și Ucraina au făcut schimb de câte 146 de prizonieri. Acest schimb de prizonieri este privit ca singurul rezultat concret al rundelor de negocieri dintre delegația rusă și ucraineană.

ADVERTISEMENT

Schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina

Rusia și Ucraina au trimis fiecare, duminică, câte 146 de prizonieri de război în cadrul celui mai recent schimb dintr-o serie de astfel de acțiuni. Încă de la începutul anului, aceste schimburi au dus la eliberarea a sute de prizonieri, au anunțat cele două părți. Ruși eliberați au fost duși în Belarus, acolo unde au primit asistență medicală și psihologică.

„Pe 24 august, 146 de militari ruși au fost returnați din teritoriul controlat de Kiev. La schimb, 146 de prizonieri de război ai Forțelor Armate ale Ucrainei au fost predați Ucrainei.”, a transmis Ministerul rus al Apărării pe Telegram.

ADVERTISEMENT

Printre ucrainenii eliberați duminică se numără doi jurnaliști , Dmytro Khyliuk și Mark Kaliuș, a transmis pe Telegram Centrul de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război din Ucraina. Organizația Reporteri Fără Frontiere (RSF) a salutat eliberarea lor, spunând că au fost „vizați pentru activitatea lor jurnalistică”.

Povestea lui Dmytro Khyliuk, jurnalistul deținut în Rusia vreme de 3 ani

Dmytro Khyliuk este un jurnalist ucrainean care a fost ținut în izolare de Rusia timp de mai bine de trei ani. Acesta a fost eliberat duminică, în cadrul celui mai recent schimb de prizonieri dintre Moscova și Kiev, alături de alte sute de deținuți. Vreme de mai bine de trei ani, Dmytro Khyliuk, în vârstă de 50 de ani, a fost unul dintre miile de civili ucraineni deținuți în Rusia.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

Părinții lui Khyliuk, două persoane în vârstă, nu au avut nicio informație despre locul în care se afla fiul lor. Totuși, nu au renunțat și au continuat să militeze pentru eliberarea lui. Cei doi au participat la întâlniri cu politicieni din Ucraina și din străinătate și au mers la proteste, ba chiar au scris constant autorităților ruse.

ADVERTISEMENT
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali...
Digisport.ro
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”

Khyliuk și tatăl său, Vasyl, au fost reținuți de trupele ruse în timpul ocupației satului lor, Kozarovychi, situat la nord de Kiev. Jurnalistul și tatăl lui se aflau la cumpărături în momentul în care au fost luați prizonieri. În timp ce tatăl jurnalistului a fost eliberat după câteva zile, Dmytro a dispărut fără urmă. Moscova a negat în repetate rânduri că l-ar deține pe jurnalist, Comitetul de Investigații al Federației Ruse și Serviciul Penitenciar din regiunea Briansk declarând că acesta nu se află în Rusia.

Scrisoarea lui Donald Trump pentru Zelenski de Ziua Independenței Ucrainei: „SUA respectă lupta...
Fanatik
Scrisoarea lui Donald Trump pentru Zelenski de Ziua Independenței Ucrainei: „SUA respectă lupta dumneavoastră”
Casa superbă care a ajuns să fie vândută pentru o sumă ireală. Arată...
Fanatik
Casa superbă care a ajuns să fie vândută pentru o sumă ireală. Arată perfect din exterior, însă interiorul devine sumbru
Video. Israelul a atacat capitala Yemenului. Complexul militar care adăposteşte palatul prezidenţial, printre...
Fanatik
Video. Israelul a atacat capitala Yemenului. Complexul militar care adăposteşte palatul prezidenţial, printre ținte
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă...
iamsport.ro
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă ar fi așa, ce să-mi asum?`
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Kate Middleton, prima schimbare majoră de look din ultimii ani. Prințesa de Wales...
adevarul.ro
Kate Middleton, prima schimbare majoră de look din ultimii ani. Prințesa de Wales a apărut blondă la slujba de duminică
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Supravieţuitorul tragediei din Iezer a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care...
Observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Iezer a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre...
as.ro
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei...
stiripesurse.ro
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
Sondaj CURS. Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciprian Ciucu,...
Libertatea.ro
Sondaj CURS. Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează...
RTV.NET
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează proiectul în Parlament
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!