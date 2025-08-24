Schimb nou de prizonieri între Rusia și Ucraina cu ocazia Zilei Independenței. 146 de persoane au fost eliberate

Astăzi, 24 august, Ucraina a celebrat 34 de ani de la proclamarea Independenței față de URSS. Tot astăzi, Rusia și Ucraina au făcut schimb de câte 146 de prizonieri. Acest schimb de prizonieri este privit ca singurul rezultat concret al rundelor de negocieri dintre delegația rusă și ucraineană.

Schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina

în cadrul celui mai recent schimb dintr-o serie de astfel de acțiuni. Încă de la începutul anului, aceste schimburi au dus la eliberarea a sute de prizonieri, au anunțat cele două părți. Ruși eliberați au fost duși în Belarus, acolo unde au primit asistență medicală și psihologică.

„Pe 24 august, 146 de militari ruși au fost returnați din teritoriul controlat de Kiev. La schimb, 146 de prizonieri de război ai Forțelor Armate ale Ucrainei au fost predați Ucrainei.”, a transmis Ministerul rus al Apărării pe Telegram.

Printre ucrainenii eliberați duminică se numără doi jurnaliști , Dmytro Khyliuk și Mark Kaliuș, a transmis pe Telegram Centrul de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război din Ucraina. Organizația Reporteri Fără Frontiere (RSF) a salutat eliberarea lor, spunând că au fost „vizați pentru activitatea lor jurnalistică”.

Povestea lui Dmytro Khyliuk, jurnalistul deținut în Rusia vreme de 3 ani

Dmytro Khyliuk este un jurnalist ucrainean care timp de mai bine de trei ani. Acesta a fost eliberat duminică, în cadrul celui mai recent schimb de prizonieri dintre Moscova și Kiev, alături de alte sute de deținuți. Vreme de mai bine de trei ani, Dmytro Khyliuk, în vârstă de 50 de ani, a fost unul dintre miile de civili ucraineni deținuți în Rusia.

Părinții lui Khyliuk, două persoane în vârstă, nu au avut nicio informație despre locul în care se afla fiul lor. Totuși, nu au renunțat și au continuat să militeze pentru eliberarea lui. Cei doi au participat la întâlniri cu politicieni din Ucraina și din străinătate și au mers la proteste, ba chiar au scris constant autorităților ruse.

Khyliuk și tatăl său, Vasyl, au fost reținuți de trupele ruse în timpul ocupației satului lor, Kozarovychi, situat la nord de Kiev. Jurnalistul și tatăl lui se aflau la cumpărături în momentul în care au fost luați prizonieri. În timp ce tatăl jurnalistului a fost eliberat după câteva zile, Dmytro a dispărut fără urmă. Moscova a negat în repetate rânduri că l-ar deține pe jurnalist, Comitetul de Investigații al Federației Ruse și Serviciul Penitenciar din regiunea Briansk declarând că acesta nu se află în Rusia.