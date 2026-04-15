Schimb superb de replici între starul lui U Cluj și suporteri: „Mulțumesc pentru tot!” / „Te iubim cu sufletul!”

U Cluj, mesaj emoționant pentru cel mai bun jucător al echipei: „În călătoria ta, nu vei fi niciodată singur”. Cum a reacționat fotbalistul și ce au transmis suporterii
15.04.2026 | 18:30
Jucătorii lui U Cluj se bucură după un gol marcat. Foto: Sport Pictures
Issouf Macalou (27 de ani) este probabil cel mai bun jucător al lui U Cluj până acum în acest sezon, în care „șepcile roșii” au motive mai mult decât întemeiate să spere la câștigarea primului titlu din istorie. Recent, fotbalistul originar din Coasta de Fildeș, care deține însă și cetățenia franceză, a trecut printr-o tragedie personală, reprezentată de pierderea tatălui său.

Issouf Macalou, vedeta de la U Cluj, și-a pierdut tatăl

Din acest motiv, deși aflat într-o formă excelentă, jucătorul care evoluează pe poziția de extremă dreapta nu a putut evolua în partida disputată recent de echipa sa în Giulești cu Rapid. El a fost înlocuit însă cu mare succes de Stanojev, iar formația antrenată de Cristiano Bergodi a obținut atunci o victorie uriașă în lupta pentru titlu, scor 2-1, revenind după ce a fost condusă la pauză, grație dublei semnate de Oucasse Mendy. 

Ulterior, în cea mai recentă etapă din play-off-ul SuperLigii, U Cluj a demolat Universitatea Craiova pe teren propriu cu scorul de 4-0, în duelul formațiilor aflate înaintea rundei pe primele două locuri, la egalitate de puncte, și astfel s-a desprins în fruntea clasamentului. Issouf Macalou, cel care a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, a fost rezervă la acea partidă și a intrat pe teren în minutul 64, în locul lui Stanojev.

În minutul 87, a pasat decisiv la golul marcat de Dan Nistor, reușită care a închis tabela în meciul dintre U Cluj și Universitatea Craiova. Acum, la câteva zile deci de la această revenire de senzație în echipă, Macalou a simțit nevoia să le mulțumească tuturor din jurul echipei sale pentru sprijinul acordat față de el în această ultimă perioadă foarte delicată din punct de vedere personal.

Mesajul transmis de Issouf Macalou după sprijinul de care a avut parte

Astfel, prin intermediul rețelelor de socializare, fotbalistul african, cotat în prezent de Transfermarkt la 900.000 de euro, a transmis următorul mesaj: „Nu am cuvinte suficiente pentru a vă mulțumi pentru felul în care mă susțineți și pentru toată dragostea pe care mi-o purtați de la pierderea tatălui meu. Singurul mod în care vă pot mulțumi este să lupt în continuare pe teren pentru acest club și suporterii lui incredibili. Mulțumesc pentru tot și HAIDE U”.

Mesajul a fost repostat de club pe Facebook, alături de completarea: „În călătoria ta, nu vei fi niciodată singur”. În secțiunea de comentarii de la această postare, fanii lui U Cluj și-au manifestat din nou afecțiunea față de Issouf Macalou, prin mesaje de genul: „Te iubim cu sufletul”, „Respect pentru tine și sincere condoleanțe”, „Ești parte din marea familie a Universității” sau „Clujul e alături de tine și la bine, și la greu”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
