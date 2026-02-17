Sport

Schimbare de antrenor în Liga Naţională! Selecţionerul României pleacă de la Craiova. Prima reacţie. Exclusiv

Selecţionerul României, Ovidiu Mihăilă şi-a reziliat contractul cu SCM Craiova. Antrenorul a expliat decizia pentru Fanatik, iar în locul său va fi numit Costică Buceschi.
Marian Popovici, Tibi Cocora
17.02.2026 | 14:58
Ovidiu Mihăilă a antrenat în ultimele luni, în paralel, echipa naţională şi SCM Craiova. Dar eşecul dur suferit în faţa Dunării Brăila, scor 16-27, a dus la o schimbare pe banca tehnică de la Craiova.

 Ovidiu Mihăilă a plecat de la Craiova: „Rezultatele au fost sub aşteptări şi era normal să fie o schimbare”

Din informaţiile noastre, în locul lui Ovidiu Mihăilă la SCM Craiova va fi numit Costică Buceschi. Selecţionerul a explicat că decizia a fost luată de comun acord şi totul s-a încheiat cu o strângere de mână:

„Aşa este. Nu mai sunt antrenorul Craiovei. S-au întâmplat nişte lucruri ciudate şi am zis că e mai bine ca fiecare dintre noi să mergem pe drumul nostru. Chiar dacă mai aveam un an şi jumătate de contract, am spus că e mai bine să încheiem acum.

Nu a fost nicio problemă, ne-am strâns mâinile. Acum, am în faţă un drum frumos cu naţionala României spre Campionatul European pe care trebuie să îl pregătim. Rezultatele de la Craiova au fost sub aşteptări şi a fost normal să existe o schimbare.

Am fost la fete azi să îmi iau la revedere şi doresc succes noului antrenor. După cum v-am spus, o să mă concentrez exclusiv pe echipa naţională, mai ales că avem meciuri importante în faţă”, a declarat Mihăilă pentru FANATIK.

Costică Buceschi revine în handbalul românesc!

Costică Buceschi revine în handbalul românesc după ce, ultima dată, a antrenat naţionala Turciei, acolo unde a fost înlocuit de fostul antrenor al Rapidului, David Ginesta. Buceschi este un antrenor cu mare experienţă în handbalul românesc.

A antrenat în ultimii ani la Dunărea Brăila şi Minaur Baia Mare, alături de care a ocupat locul 3 în EHF European League în 2021. În vară a avut discuţii pentru preluarea echipei maramureşene, dar nu s-au concretizat.

  • 9 este locul ocupat de SCM Craiova
  • 55 de ani are Costică Buceschi
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
