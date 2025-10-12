Corneliu Papură, din nou în prim-plan la Universitatea Craiova. Decizie de ultim moment luată de conducerea clubului

Schimbare de ultim moment în Bănie. Conducerea i-a decis soarta antrenorului. Cine este tehnicianul care îi preia pe olteni după remiza înregistrată la ultimul meci disputat în campionat.

Universitatea Craiova schimbă antrenorul

Universitatea Craiova a bifat doar o remiză în deplasarea cu Cetatea Turnu Măgurele din etapa a 8-a a seriei 5 din Liga 3. Gazdele au deschis scorul prin Bolohan (19), însă oaspeții au restabilit egalitatea la puțin timp, prin Toarcaş (22).

Echipa lui Corneliu Papură a mai lovit o dată, când Ene a marcat în minutul 62 pentru 2-1. „Leii” se îndreptau către o victorie, însă Ghodbane a marcat în minutul 81 și a stabilit scorul final de 2-2.

În urma acestui rezultat, conducerea formației din Bănie a decis să îl demită pe Corneliu Papură, Potrivit , înlocuitorul acestuia este Ștefan „Fane” Florescu, care se afla tot în cadrul echipelor de juniori ale clubului.

Cine este, de fapt, noul antrenor al echipei secunde a Universității Craiova

Ștefan Florescu are un CV impresionant, cel puțin la acest nivel. El a ieșit campion în urmă cu 3 ani în Liga Elitelor și a jucat de asemenea în Liga Campionilor contra lui Partizan. Astfel, el are în total 3 trofee, printre care se numără: Liga Elitelor U17 (2022), Liga de Tineret și Supercupa de Tineret (2023).

Corneliu Papură, contestat de galeria Universității Craiova

În toamna anului 2023, Universitatea Craiova trecea printr-o perioadă mai slabă în campionat. Pentru scurtă vreme, la timona echipei s-a aflat atunci Corneliu Papură, care

Fanii au refuzat chiar să se prezinte la derby-ul din Giulești. „Nu e plecat. Să vină cineva în locul lui. Cine trebuie. Eu sper că e ca și plecat și nu se mai întoarce”, spunea atunci Virgil Cancea, unul dintre liderii galeriei, pentru FANATIK.