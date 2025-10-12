Corneliu Papură, din nou în prim-plan la Universitatea Craiova. Decizie de ultim moment luată de conducerea clubului

Schimbare de ultim moment în Bănie. Conducerea i-a decis soarta antrenorului. Cine este tehnicianul care îi preia pe olteni după remiza înregistrată la ultimul meci disputat în campionat.
Universitatea Craiova a bifat doar o remiză în deplasarea cu Cetatea Turnu Măgurele din etapa a 8-a a seriei 5 din Liga 3. Gazdele au deschis scorul prin Bolohan (19), însă oaspeții au restabilit egalitatea la puțin timp, prin Toarcaş (22).
Echipa lui Corneliu Papură a mai lovit o dată, când Ene a marcat în minutul 62 pentru 2-1. „Leii” se îndreptau către o victorie, însă Ghodbane a marcat în minutul 81 și a stabilit scorul final de 2-2.
În urma acestui rezultat, conducerea formației din Bănie a decis să îl demită pe Corneliu Papură, component al echipei care a câștigat eventul în 1991 și cel care s-a ocupat de echipa de tineret în ultimii ani. Potrivit Sport.ro, înlocuitorul acestuia este Ștefan „Fane” Florescu, care se afla tot în cadrul echipelor de juniori ale clubului.
Ștefan Florescu are un CV impresionant, cel puțin la acest nivel. El a ieșit campion în urmă cu 3 ani în Liga Elitelor și a jucat de asemenea în Liga Campionilor contra lui Partizan. Astfel, el are în total 3 trofee, printre care se numără: Liga Elitelor U17 (2022), Liga de Tineret și Supercupa de Tineret (2023).
În toamna anului 2023, Universitatea Craiova trecea printr-o perioadă mai slabă în campionat. Pentru scurtă vreme, la timona echipei s-a aflat atunci Corneliu Papură, care a fost contestat de suporteri.
Fanii au refuzat chiar să se prezinte la derby-ul din Giulești. „Nu e plecat. Să vină cineva în locul lui. Cine trebuie. Eu sper că e ca și plecat și nu se mai întoarce”, spunea atunci Virgil Cancea, unul dintre liderii galeriei, pentru FANATIK.