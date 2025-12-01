Schimbare de lider în Spania. Real Madrid s-a împiedicat unde se aștepta mai puțin

ADVERTISEMENT

Real Madrid a înregistrat al treilea egal consecutiv în campionatul Spaniei și a pierdut fotoliul de lider. Multipla campioană a Europei a făcut doar egal în meciul de la Girona, contra unei echipe cu mari probleme în acest sezon.

Real Madrid s-a împiedicat la Girona, locul 18 în La Liga

Azzedine Ounahi a înscris golul prin care catalanii, aflați pe locul 18 în campionat, au luat conducerea, în minutul 45, însă oaspeţii au reuşit egalarea în partea secundă, când Mbappe a transformat un penalty, în minutul 67.

S-a încheiat 1-1 şi madrilenii pierd ocazia de a trece peste Barcelona în clasament. FC Barcelona e prima în ierarhia din La Liga, cu 34 de puncte, urmată de Real Madrid, cu 33 de puncte, Villarreal, cu 32 de puncte, și Atletico Madrid, cu 31 de puncte.

Eșecul a aruncat o serie de critici atât asupra antrenorului Xabi Alonso, cât și asupra echipei. „În condițiile în care Courtois, Rudiger și Militao, adică portarul și cei doi fundași centrali, au fost cei mai buni oameni ai Realului, ce ar mai fi de spus?”, a scris ironic Marca.

Mbappe are 23 de goluri în acest sezon

Singurul fotbalist din atac, care s-a ridicat la nivelul așteptărilor, a fost din nou Mbappe. Francezul a marcat și continuă seria fabuloasă din acest sezon.

Francezul a reușit 23 dintre cele 41 de goluri ale Realului, un procent de 56%. Celelalte vedete ale echipei par anesteziate: Vini jr are 5 goluri, Bellingham și Arda Guler câte trei. Iar Rodrygo nici măcar unul.

Brazilianul are șanse mari de a pleca de la Real în iarnă, mai multe cluburi din Anglia fiind cu ochii pe el. Unul dintre ele este Tottenham, care studiază varianta de a face o ofertă pentru achiziția brazilianului.

Acum o lună, Real avea cinci puncte peste Barcelona

Xabi Alonso a fost pus destul de dur la zid, în condițiile în care Antrenorul albilor spune însă că echipa sa poate reveni.

„Nu vreau să fac bimănui reproșuri. Trebuie să continuăm cu unitatea pe care o avem și cu o autocritică corectă. Vine oportunitatea de a câștiga la Bilbao, de a face din nou în puncte în deplasare. Competiția vor lua multe întorsături”, a spus tehnicianul „albilor”.