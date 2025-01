Schimbare de look pentru Simona Halep! Fostul număr 1 mondial a fost în vizită la hairstylist-ul lui Klaus Iohannis. Foto

Simona Halep profită la maximum de pauza provocată de accidentarea suferită la finalul lunii decembrie. , iar acum a decis să își schimbe look-ul.

Schimbare de look pentru Simona Halep!

Tenismena noastră și-a găsit un nou hairstylist. Amalia Matache este numele celei care i-a aranjat părul Simonei Halep. Pe mâinile ei au trecut și alte celebrități, printre care se numără chiar și președintele României, Klaus Iohannis.

Simona Halep a postat o fotografie pe contul ei oficial de social media, în care își prezenta noul look. Până acum, de părul ei se ocupa Sorin Stratulat, un alt stilist care are grijă de vedetele din România. Tenismena speră ca buclele să îi poarte noroc în 2025 și să obțină primele rezultate notabile după ce a revenit din suspendare.

Simona Halep nu va juca la Australian Open

, după ce accidentările de la genunchi și umăr au recidivat. Sportiva din Constanța a participat la competiția demonstrativă World Tennis League, acolo unde a oferit câteva lovituri spectaculoase.

Cel mai probabil, o vom revedea pe Simona Halep pe terenul de tenis abia în luna februarie, atunci când, la Cluj-Napoca, va avea loc turneul de 250 de puncte, WTA Transylvania Open. Alături de ea vor participa și Sorana Cîrstea, Ana Bogdan sau Jaqueline Cristian.

„Salutare, prieteni! Am vrut să vă urez Sărbători fericite și să fac un mic anunț. După ce am jucat la Abu Dhabi, din păcate, am simțit din nou dureri, atât la genunchi, cât și la umăr.

După ce am discutat cu echipa mea, am ajuns la concluzia că este mai bine să amân startul sezonului. Nu este ceea ce mi-aș fi dorit și vreau să le mulțumesc organizatorilor de la Auckland și Australian Open pentru wild card-urile pe care mi le-au oferit. Îmi pare rău că nu voi putea participa de această dată.

Mă voi reface și sper ca următorul meu turneu să fie cel de la Cluj, la care abia aștept să joc în fața fanilor români”, a fost anunțul Simonei Halep de pe Instagram.

Anul 2024 a fost unul extrem de complicat pentru Halep, însă ea speră ca în 2025 să obțină mult mai multe realizări. Românca speră ca, în cel mai scurt timp, să poată juca la un nivel înalt.