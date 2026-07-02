Schimbare de plan: Italia şi-a ales noul selecţioner! Salariu de 4.000.000 de euro pe sezon și contract pe 4 ani

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Deși pare ireal, Italia nu a mai fost la un turneu final de Campionat Mondial din 2014, adică mai exact de 12 ani. Se vor împlini cel puțin 16 ani, iar acest record negativ poate crește dacă Squadra Azzurra nu va obține calificarea pentru CM din 2030. Italienii se văd obligați să nu se mai facă de râs, iar pentru asta au nevoie de un antrenor pe măsură. Antonio Conte este favorit să preia naționala, după plecarea lui Gattuso.

Antonio Conte, favoritul echipelor din Serie A pentru preluarea naționalei Italiei

, iar în acest moment este liber de contract. Celebrul tehnician italian ar putea reveni pe banca Squadrei Azzurra, după ce a mai ocupat acest post între 2014 și 2016. Atunci, el îi lua locul lui Cesare Prandelli, care fusese eliminat rușinos încă din faza grupelor. În acea ediție, Grupa D a fost extrem de ciudată, întrucât Anglia și Italia au mers acasă, în timp ce Costa Rica și Uruguay s-au calificat mai departe. Desigur, Uruguay era o adevărată forță comparativ cu echipa din prezent.

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anunță că planul Federației Italiene de Fotbal este acela de a-l aduce la cârma echipei pe Conte, dorind încercând să-și mai păcălească supărarea cu fotbaliști străini ce evoluează în Serie A și care joacă la turneul final. În pole position a fost Roberto Mancini, dar în ultimele zile a avut loc o schimbare de plan din temelii.

Ce salariu ar urma să încaseze Antonio Conte la Italia

Aflat doar de câteva zile la conducerea Federației, Giovanni Malago ar fi primit un anunț clar că echipele din Serie A îl doresc pe Antonio Conte la națională, ba chiar sunt gata să ajute financiar pentru acest lucru. Fotbalul italian a decăzut enorm în ultimii ani și doar împreună, echipele din Serie A și Federația pot ajunge la lumină.

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Dacă în primul mandat Conte primea un salariu de 4,1 milioane de euro pe sezon, de această dată remunerația sa va fi aproximativ egală. Salariul său s-ar învârti în jurul sumei de 4 milioane de euro, ceea ce ar însemna că va încasa aproximativ 16 milioane de euro în cei patru ani de contract.