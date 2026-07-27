Schimbare de poziție la FCSB! A dat aparatele de monitorizare peste cap

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FCSB a obținut duminică seară o victorie fără mari emoții pe terenul celor de la Csikszereda, deși Marius Baciu, antrenorul formației din Capitală, a folosit o echipă de start plină de jucători tineri. La finalul partidei, Mihai Stoica a analizat evoluția echipei și a anunțat că Mihai Toma va avea un nou rol în teren în perioada următoare.

Mihai Stoica a luat decizia! Schimbarea surpriză de la FCSB după meciul cu Csikszereda

Mihai Toma a fost folosit în sezonul trecut , o soluție de avarie, cât și în banda dreaptă a atacului. Randamentul său nu a fost însă unul pe măsura așteptărilor, iar tânărul fotbalist nu a reușit să iasă în evidență prin goluri sau pase decisive.

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În meciul cu Csikszereda, Mihai Toma a evoluat pe o poziție diferită. Acesta a fost folosit ca mijlocaș central și și-a îndeplinit foarte bine atribuțiile atât în faza ofensivă, cât și în cea defensivă. În plus, a impresionat prin disponibilitatea la efort și prin capacitatea de a acoperi mult teren.

MM Stoica a găsit noul mijlocaș al FCSB!

Mihai Stoica a dezvăluit cifrele impresionante înregistrate de Mihai Toma în și a confirmat că noua poziție a tânărului fotbalist va fi cea de mijlocaș central.

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„Ne-am gândit la Toma. Dacă el dă gol greu și la ultima pasă nu ia cea mai bună decizie, de ce să nu îl îndepărtăm de poartă? Dar surpriza e alta. La noi erau rari jucătorii care depășeau 12 kilometri, erau Bourceanu și Șut. Ei bine, Mihai Toma a depășit 13 kilometri, dintre care 3 kilometri în high-intensity (n.r. alergare la intensitate maximă). Astea sunt cifre de nivel mare!

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Dacă Vitinha și Joao Neves, fără să aibă gabarit, joacă fenomenal acolo, haide să încercăm. Nu știm niciodată. Dar rămâne de văzut. Una e să joci cu Csikszereda, de la 2-0, alta este împotriva unui adversar dificil. Important este că ultimele trei atingeri, înainte ca mingea să ajungă la Radunovic și acesta să marcheze senzațional, au fost ale unor jucători născuți în 2007”, a declarat Mihai Stoica, la