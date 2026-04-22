Schimbare de selecționer la una dintre echipele calificate la Cupa Mondială. Echipa va fi preluată de o legendă a fotbalului

Fostul fundaş al echipelor AS Monaco şi FC Barcelona, Rafael Marquez, va deveni selecţionerul Mexicului. Anunțul a fost făcut acum, dar el va intra în vigoare după Cupa Mondială. Mexic va juca meciul de deschidere, pe legendarul stadion Azteca, la 11 iunie, contra Africii de Sud.

Legendarul Rafa Marquez va fi selecționerul Mexicului

Marquez este în prezent antrenor secund al echipei naţionale a Mexicului, de când Javier Aguirre a preluat conducerea în iulie 2024. „Contractul său este semnat”, a declarat directorul sportiv al loturilor naționale ale Mexicului.

Obiectivul lui Marquez va fi să conducă echipa naţională a Mexicului la Cupa Mondială din 2030, găzduită de Spania, Portugalia și Maroc. Marquez, care are 47 de ani, a disputat cinci Cupe Mondiale cu Mexicul (2002, 2006, 2010, 2014 şi 2018), dintre care patru în calitate de căpitan.

Márquez a câștigat două Ligi a Campionilor (2006 și 2009), patru titluri La Liga (2005, 2006, 2009, 2010), o Copa del Rey (2009), două Supercupe ale Spaniei (2005, 2006) și o Cupă Mondială a Cluburilor (2009) cu Barça, unde a jucat între 2003 și 2010.

A jucat de 147 de ori pentru naționala țării sale

A câștigat, de asemenea Ligue 1 (2000) și o Cupă a Ligii Franței (2003) cu Monaco (2000). Cu Mexicul a câștigat Cupa Confederațiilor (1999) și a fost finalist la Copa América (2001). A jucat, de asemenea, pentru New York Red Bulls, León, Verona și s-a retras la Atlas, clubul unde și-a început cariera.

Al patrulea jucător cu cele mai multe selecţii din istoria echipei naţionale (147 de selecţii) şi-a început cariera post – fotbalist ca director sportiv la Atlas din Guadalajara, clubul la care a debutat în fotbalul profesionist.

Ca antrenor, el a pregătit echipele de tineret de la Real Sociedad și

Doar Arabia Saudită nu are selecționer

Francezul Herve Renard, care a calificat echipa la două Mondiale, a fost demis din cauza unui conflict cu șefii Federației. Favorit să-I ia locul este grecul Giorgios Donis, de la Al Khalej.

Care sunt selecționerii de la Cupa Mondială

Grupa A: Javier Aguirre (Mexic/mexican), Hong Myung Bo (Coreea de Sud/sud-coreean), Hugo Bross (Africa de Sud/belgian), Miroslav Koubek (Cehia/ceh)

Grupa B: Jessie Marsch (Canada/canadian), Murat Yakin (Elveția/elvețian), Julen Lopetegui (Qatar/spaniol), Sergej Barbarez (Bosnia/bosniac)

Grupa C: Carlo Ancelotti (Brazilia/italian), Mohamed Ouahbi (Maroc/marocan), Steve Clarke (Scoția/scoțian), Sebastien Migne (Haiti/francez)

Grupa D: Mauricio Pochettino (SUA/argentinian), Tony Popovic (Australia/australian), Gustavo Alfaro (Paraguay/argentinian), Vincenzo Montella (Turcia/italian)

Grupa E: Julian Nageslmann (Germania/german), Sebastián Beccacece (Ecuador/argentinian), Merse Fae (Coasta de Fildeș/ivorian), Fred Rutten (Curacao/olandez)

Grupa F: Ronald Koeman (Olanda/olandez), Hajime Moriyasu (Japonia/japonez), Sabri Lamouchi (Tunisia/francez), Graham Potter (Suedia/englez)

Grupa G: Rudi Garcia (Belgia/francez), Amir Ghalenoei (Iran/iranian), Hossam Hassan (Egipt/egiptean), Darren Bazeley (Noua Zeelandă/englez)

Grupa H: Luis de la Fuente (Spania/spaniol), Marcelo Bielsa (Uruguay/argentinian), Pedro Leitão Brito (Insulele Capului Verde/capverdian), Arabia Saudită (vacant)

Grupa I: Didier Deschamps (Franța/francez), Pape Thiaw (Senegal/senegalez), Ståle Solbakken (Norvegia/norvegian), Graham Arnold (Irak/australian)

Grupa J: Lionel Scaloni (Argentina/argentinian), Ralf Rangnick (Austria/german), Vladimir Petkovic (Algeria/bosniac), Jamal Sellmani (Iordania/marocan)

Grupa K: Roberto Martinez (Portugalia/spaniol), Nestor Lorenzo (Columbia/argentinian), Fabio Cannavaro (Uzbekistan/Italian), Sebastian Desabre (RD Congo/francez)

Grupa L: Thomas Tuchel (Anglia/neamț), Zlatko Dalic (Croația/croat), Thomas Christiansen (Panama/danez), Carlos Queiroz (Ghana/portughez)