Schimbare de ultim moment la U Craiova – U Cluj, Supercupa României! Ce s-a întâmplat cu inovația VAR: decizie crucială întoarsă din cabină!

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La meciul de duminică seară Universitatea Craiova – U Cluj contând pentru Supercupa României, primul oficial al noului sezon competițional în țara noastră, disputat în Bănie, pe stadionul „Ion Oblemenco”, ar fi trebuit să fie implementat în premieră acel „hub VAR” de la Mogoșoaia, dar în cele din urmă a fost nevoie ca acest moment să fie totuși amânat.

În primă fază, golul a fost anulat pe motiv de offside la Macalou. Ulterior însă, faza a fost analizată de sistemul VAR, iar în cele din urmă reușita „șepcilor roșii” a fost validată, în mod corect, întrucât pe reluări s-a putut observa că Macalou s-a aflat în poziție corectă în momentul pasei lui Nistor, chiar dacă la limită.

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Noul Hub VAR de la Mogoșoaia nu a mai fost folosit până la urmă la Supercupa României dintre U Craiova și U Cluj

Asta pentru că au fost depistate anumite probleme în ceea ce privește recepționarea semnalului. Astfel, s-a decis ca noul sistem să fie testat în mod „offline” de această dată, în vreme ce asistența VAR de la acest meci a fost asigurată în mod „tradițional”, adică direct de la stadion, ca și până acum deci.

„La partida din această seară, Supercupa României, arbitrajul video (VAR) va fi realizat de la stadion, prin intermediul mașinii VAR prezente la Craiova. ​Deși debutul noului sistem centralizat era programat pentru această seară, a fost identificată o instabilitate în recepționarea semnalului către centrul de operare de la Mogoșoaia.

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​Pentru a garanta desfășurarea optimă a jocului și a elimina orice risc de întrerupere a transmisiunii semnalului, s-a decis testarea în regim ‘offline’ a noului sistem. Această măsură preventivă asigură că asistența video va funcționa în parametri optimi pe toată durata partidei”, a informat prin intermediul paginii oficiale de Facebook „Cupa României Betano”.

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Ce reprezintă hub-ul VAR de la Mogoșoaia

În mod normal, dacă totul ar fi decurs conform planului inițial, ar fi trebuit ca asistența VAR să fie realizată de la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, acolo existând o tehnologie mult mai eficientă decât cea folosită până acum în România, cu un soft capabil să tragă singur, foarte rapid, liniile în cazurile de offside, de genul celui existent de ceva timp în Bundesliga.