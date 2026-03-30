Schimbare de ultim moment pentru amicalul Slovacia – România: ”UEFA a permis”

După ce a ratat calificarea la Cupa Mondială, pentru naționala României urmează meciul amical cu Slovacia. Ce decizie s-a luat, de fapt, înaintea duelului de la Bratislava.
Traian Terzian
30.03.2026 | 21:15
Schimbare importantă pentru amicalul Slovacia - România.
În absența lui Mircea Lucescu, naționala României va fi condusă de pe bancă de Jerry Gane la amicalul cu Slovacia. Cu 24 de ore înaintea partidei, selecționerul de conjunctură al ”tricolorilor” a primit o veste excelentă privind o schimbare interesantă.

Schimbare neașteptată pentru amicalul Slovacia – România

Prezent la Bratislava alături de reprezentativa României, Andrei Vochin, consilierul președintelui Răzvan Burleanu, a anunțat că s-a ajuns la un acord cu omologii slovaci ca la întâlnirea amicală să se poată efectua nu mai puțin de opt schimbări.

”Nu știu cum va arăta primul 11, e posibil să fie ceva schimbări, dacă meciul s-a transformat într-unul amical. Trebuie văzuți și alți jucători. Protocolul meciurilor amicale s-a schimbat. Dacă până acum erau permise 6 schimbări, de acum se pot face de la 8 la 11 schimbări, în funcție de cum se înțeleg cele două delegații. Noi ne-am înțeles cu slovacii să facem 8 schimbări. UEFA a permis lucrul ăsta.

Nu cred că vor comunica în timpul meciului (n.r. – Mircea Lucescu cu staff-ul tehnic), nici nu știu dacă domnului Lucescu i se va permite să vadă meciul. Planul va fi făcut dinainte și, dacă apar lucruri neprevăzute, Jerry Gane va fi cel care va lua decizia. Eventual, să mai discute la pauză”, a declarat Vochin, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Naționala României, fără Mircea Lucescu la amicalul cu Slovacia

Mircea Lucescu a avut mari probleme de sănătate înaintea meciului cu Slovacia. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament, a primit imediat îngrijiri și a fost stabilizat de staff-ul medical, iar apoi a fost transportat de urgență cu ambulanța la spital, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Cum starea de sănătate nu i-a permis lui ”Il Luce” să facă deplasarea la Bratislava, echipa națională a României va fi condusă la acest joc de secundul Jerry Gane. Partida amicală se va desfășura joi, 31 martie, de la ora 21:45.

Cum va arăta echipa de start a României la amicalul cu Slovacia

Întâlnirea cu Slovacia este ultima pentru Mircea Lucescu în funcția de selecționer, astfel că toată lumea își dorește o victorie pe care să i-o dedice acestuia. Și pentru asta nu se vor face prea multe modificări în echipa de start. De altfel, Horia Ivanovici a prezentat la FANATIK SUPERLIGA primul ”11” pentru jocul de la Bratislava.

”Să vă dau și primul 11 cu Slovacia. Primul 11 va fi așa. În poartă, Radu. Staff-ul naționalei, inclusiv Mircea Lucescu, nu vor să pierdem meciul ăsta. Nu vor ca ultima impresie să fie dezastruoasă total. Primul 11, în proporție de 99% va fi așa: Radu, în poartă, nu Aioani. Nu se vor face experiențe.

Vor intra 6-7 jucători pentru că e meci amical și se permit schimbări. Dar, la început, va intra cel mai bun prim 11. Repet, FRF, Lucescu, secunzii, jucătorii, Burleanu, nimeni nu vrea experimente. 60 de minute se va juca cu cea mai bună echipă în momentul de față, după care se vor face 6 schimbări.

Ca să nu o mai lungim: Radu, în poartă. Rațiu, pe dreapta, Bancu, pe stânga. Drăgușin, fundaș central. Va fi schimbat Burcă. Sunt șanse mari să debuteze Coubiș. Se va alege între Coubiș și Ghiță. În momentul de față, planul e să joace titular Ghiță, până la pauză, și în a doua repriză să îl bage pe Coubiș. Ăsta e planul. Să joace Drăgușin – Ghiță, dar Coubiș va debuta sigur la echipa națională.

După aceea, la mijloc se va merge pe cei trei mijlocași care au dat satisfacție în Turcia. E vorba despre Vlad Dragomir, Florin Tănase, de la FCSB, și Nicu Stanciu. Ianis Hagi nu începe titular partida de marți, nici Răzvan Marin. În dreapta, Man. Atacant, Bîrligea, și, în stânga, în locul lui Mihăilă, va juca Baiaram. Baiaram arată foarte bine la antrenamente și vor să facă banda de la Craiova, Bancu – Baiaram”, a spus Horia Ivanovici.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
