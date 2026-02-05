Sport

Schimbare de ultimă oră în echipa de start a FCSB-ului cu FC Botoşani! Ngezana s-a accidentat la încălzire

Schimbare în echipa de start a FCSB-ului împotriva lui FC Botoşani. Ngezana s-a accidentat la încălzire şi va fi înlocuit de Graovac.
Cristian Măciucă, Marian Popovici
05.02.2026 | 20:27
Schimbare de ultimă oră în echipa de start a FCSB-ului! Ngezana s-a accidentat la încălzire. Sursa: sportpictures.eu
FCSB este obligată să câştige duelul cu FC Botoşani pentru a-şi continua vânătoarea pentru un loc de play-off. Campioana en-titre poate profita de rezultatele favorabile din această etapă pentru a se apropia de top 6.

Ngezana s-a accidentat la încălzire şi nu începe ca titular în FCSB – FC Botoşani!

Însă, problemele au început înaintea meciului pentru campioana României. Siyabonga Ngezana a acuzat o problemă medicală la încălzire şi va fi înlocuit în primul „11” de Daniel Graovac.

Astfel, va fi refăcut cuplul de fundaşi central Duarte – Graovac, din meciul cu Csikszereda, câştigat de FCSB cu 1-0, primul meci din 2026 în care campioana en-titre nu a luat gol. Ngezana a avut evoluţii modeste în actuala stagiune, dar rămâne titularul de drept în defensiva campionilor.

Elias Charalambous, discuţie între patru ochi cu Ngezana

Mihai Stoica a dezvăluit un episod între Elias Charalambous şi Ngezana, în care fundaşul sud-african s-a plâns antrenorului de numărul mare de meciuri pe care trebuie să le joace, spunând că este obosit mental, în primul rând:

„Vă relatez o discuție pe care Elias a avut-o în acest sezon cu Ngezana. A spus: «Coach, lasă-mă să nu joc meciul ăsta. Nu sunt bine». Elias a spus: «Nu avem altă soluție».

A răspuns: «Bine, o repriză?». Elias a spus nu. Ngezana a insistat: «Coach, sunt obosit». Unde este obosit, la cap sau la picioare? Și Ngezana a făcut semn la cap”, a spus Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

  • 28 de ani are Siyabonga Ngezana
  • 3.000.000 de euro este cota de piaţă a sud-africanului 
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
