Schimbare de ultimă oră în echipa de start a FCSB-ului cu FC Botoşani! Ngezana s-a accidentat la încălzire

pentru a-şi continua vânătoarea pentru un loc de play-off. Campioana en-titre poate profita de rezultatele favorabile din această etapă pentru a se apropia de top 6.

Ngezana s-a accidentat la încălzire şi nu începe ca titular în FCSB – FC Botoşani!

Însă, problemele au început înaintea meciului pentru campioana României. la încălzire şi va fi înlocuit în primul „11” de Daniel Graovac.

Astfel, va fi refăcut cuplul de fundaşi central Duarte – Graovac, din meciul cu Csikszereda, câştigat de FCSB cu 1-0, primul meci din 2026 în care campioana en-titre nu a luat gol. Ngezana a avut evoluţii modeste în actuala stagiune, dar rămâne titularul de drept în defensiva campionilor.

Elias Charalambous, discuţie între patru ochi cu Ngezana

Mihai Stoica a dezvăluit un episod între Elias Charalambous şi Ngezana, în care fundaşul sud-african s-a plâns antrenorului de numărul mare de meciuri pe care trebuie să le joace, spunând că este obosit mental, în primul rând:

„Vă relatez o discuție pe care Elias a avut-o în acest sezon cu Ngezana. A spus: «Coach, lasă-mă să nu joc meciul ăsta. Nu sunt bine». Elias a spus: «Nu avem altă soluție».

A răspuns: «Bine, o repriză?». Elias a spus nu. Ngezana a insistat: «Coach, sunt obosit». Unde este obosit, la cap sau la picioare? Și Ngezana a făcut semn la cap”, a spus Stoica la FANATIK SUPERLIGA.