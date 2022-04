Schimbare de ultimă oră în echipa României pentru meciul cu Polonia! Andreea Prisăcariu îi ia locul Gabrielei Ruse. Exclusiv

Gabriela Ruse a anunţat duminică, în ziua plecării echipei României în Polonia, că nu poate face parte din lotul convocat de Horia Tecău. FANATIK a aflat că noul căpitan nejucător a decis să apeleze la Andreea Prisăcariu, care are şansa debutului sub tricolor.

Andreea Prisăcariu, în locul Gabrielei Ruse pentru Polonia – România din Billie Jean King Cup

Din informaţiile FANATIK, Andreea Prisăcariu este jucătoarea care îi ia locul Gabrielei Ruse. Sportiva de 22 de ani va pleca spre Radom, unde România şi Polonia se vor duela pentru un loc la turneul final din Billie Jean King Cup.

ADVERTISEMENT

Duminică, Gabriela Ruse , fiind obligată să ia o pauză de câteva săptămâni după un control medical în urma căruia i-a fost depistată o inflamaţie a inimii.

“M-am chinuit cu pneumonia după ce am avut COVID-19 întreaga lună februarie şi chiar am jucat la Dubai pe antibiotice. Nu am dorit să renunţ şi am făcut tot ce am putut pentru a juca în Statele Unite. Am avut un început mai lent şi am simţit efectele unei boli îndelungate.

ADVERTISEMENT

Investigaţiile efectuate au arătat o inflamaţie a inimii. Corpul meu are nevoie de odihnă şi de o revenire treptată la efort. Am fost nevoită să iau dificila decizie de a mă retrage din Billie Jean Cup şi nu voi mai juca în următoarele săptămâni”, a fost mesajul postat de Gabriela Ruse pe contul personal de Instagram.

Andreea Prisăcariu, interviu în exclusivitate pentru revista FANATIK din luna martie

Cu o lună înainte să prindă un loc în echipa României pentru meciul cu Polonia, Andreea Prisăcariu FANATIK, în care şi-a dezvăluit temerile, momentele grele din viață, pasiunile şi planurile pentru 2022.

ADVERTISEMENT

“Muncesc foarte mult pentru a avea calitate în tot ceea ce fac. Cresc de la zi la zi. Mă dezvolt. Şi am încredere în acest proces. Ştiu că pot. Dar, uneori, îţi mai trebuie şi un pic de noroc. Şi susţinere. Anul trecut a fost foarte bun pentru mine şi am urcat mult în clasament, câteva sute de locuri, de pe 668 WTA, pe 327 în prezent (n.r. în luna martie), la simplu, iar la dublu, de pe 586 WTA, pe 203.

Priorităţile mele sunt eu şi ce îmi doresc să realizez în acest sport. Clasamentul va veni de la sine. Totul în viaţa mea se întâmplă într-un mod normal. De la 4 ani am crescut în permanenţă cu paşi mici. Este adevărat că n-am avut vreun salt excepţional ca alte jucătoare, nu am sărit etape. Dar mereu am urcat. Constantă şi liniştită”, spunea Andreea Prisăcariu în interviul oferit în exclusivitate pentru revista FANATIK.

ADVERTISEMENT

Problemele medicale au lovit echipa României

După accidentarea din semifinalele de la Indian Wells, în meciul cu Iga Swiatek, racheta numărul 1 a Poloniei, Simona Halep s-a retras de la turneele WTA Miami şi WTA Charleston. De asemenea, cea mai bună jucătoare a României absentează şi în barajul din Billie Jean King Cup.

ADVERTISEMENT

Simona Halep a fost înlocuită cu Raluca Olaru, iar lotul României era completat cu Gabriela Ruse, Irina Begu şi Monica Niculescu. Din nou, problemele medicale au intervenit, iar Gabi Ruse, care ar fi trebuit să joace la simplu, s-a retras.

Astfel, cel mai probabil, Horia Tecău le va folosi pe Irina Begu şi pe Andreea Prisăcariu în meciurile de simplu. Partidele sunt programate să se dispute vineri, de la ora 14:00, şi sâmbătă, de la ora 12:00, în Polonia.