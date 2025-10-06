Schimbare de ultimă oră la echipa națională! Un fotbalist de la Rapid a fost convocat de urgență

iar Costin Curelea, selecționerul echipei, a luat o decizie de ultimă oră. Antrenorul l-a chemat în cantonament pe Rareș Ilie, fotbalistul celor de la Rapid, după accidentarea lui Mihnea Rădulescu.

Mihnea Rădulescu s-a accidentat grav în FCSB – Universitatea Craiova și ratează convocarea la echipa națională

Jucătorul celor de la Universitatea Craiova a avut parte de un ghinion teribil în derby-ul cu FCSB. fără a fi intrat în vreun contact direct cu un adversar. El și-a blocat piciorul în gazonul de pe Arena Națională.

Primele vești nu sunt deloc bune. Se pare că Mihnea Rădulescu a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate, iar această accidentare teribilă, tot mai des întâlnită la fotbaliști, l-ar putea ține pe margine până la finalul sezonului de Superligă.

Rareș Pop, convocat de urgență de Curelea la naționala U21

Vestea nu a venit deloc bine nici pentru selecționerul naționalei de tineret U21, Costin Curelea. Mihnea Rădulescu fusese convocat pentru dubla cu Serbia și Cipru, din luna octombrie, însă FRF a anunțat că locul său va fi luat de Rareș Pop.

Inițial, fotbalistul celor de la Rapid fusese chemat la naționala U20, însă absența lui Mihnea Rădulescu îl propulsează acum la U21. În schimb, locul lui Rareș Pop la reprezentativa U20 va fi luat de Luca Băsceanu, jucătorul Universității Craiova. FRF a anunțat modificările într-un comunicat oficial.

U21 | Rareș Pop, convocat pentru acțiunea naționalei de tineret din luna octombrie

