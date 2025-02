Schimbare de ultimă oră la FCSB. Acesta e primul „11” pentru meciul cu PAOK de la Salonic. Exclusiv

FANATIK a aflat în exclusivitate , de la Salonic, manșa tur a dublei din play-off-ul Europa League. Roș-albaștrii au operat o modificare importantă cu doar câteva ore înainte de partidă.

FCSB, primul „11” pentru meciul cu PAOK. Cisotti debutează în cupele europene

Din informațiile obținute de site-ul nostru, FCSB a schimbat pe ultima sută de metri cuplul de fundași centrali pentru meciul cu PAOK. Astfel, în locul lui Joyskim Dawa, lângă Mihai Popescu va apărea Siyabonga Ngezana. Campioana României va juca într-un sistem 4-2-3-1, cu și Adrian Șut în fața apărării.

O apariție interesantă în primul „11” al roș-albaștrilor este și cea a lui Juri Cisotti. Mijlocașul italian debutează în cupele europene la 31 de ani și

Târnovanu – Crețu, Ngezana, Popescu, Radunovic – Șut, Chiricheș – Miculescu, Cisotti, Fl. Tănase – Bîrligea

Dawa nu are nicio problemă din punct de vedere medical, iar această decizie s-a luat doar din rațiuni tactice. Deși camerunezul este cel mai puternic dintre stoperii pe care îi are FCSB la dispoziție, înlocuirea sa cu Ngezana are logică.

Sud-africanul este mult mai rapid, are o tehnică superioară, calități care se pretează unui adversar ca PAOK. Răzvan Lucescu n-are în lot niciun atacant care să depășească 1,85 m.

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Gheorghiță

După ultimul meci jucat de FCSB în campionat și câștigat cu 3-0 în fața lui Sepsi, Gigi Becali anunța și debutul lui Andrei Gheorghiță în cupele europene. Atacantul venit de la Iași a fost scos la pauză pentru a fi menajat.

Cu toate acestea, patronul și staff-ul tehnic al roș-albaștrilor au ales să meargă în continuare pe mâna unui fotbalist cu mai multă experiență, așa cum este David Miculescu.

„L-am scos pentru că vreau să jucăm cu el – și el nu poate să joace din trei în trei zile – la Salonic. Bine, dacă nu poate Miculescu o să jucăm cu el. Are foarte mare lejeritate în mișcare cu mingea.

Se demarcă ușor, rămâne cu mingea la picior. Am vorbit cu el ieri și i-am zis Vreau să ai curaj să joci cu tupeu, să faci tot ceea ce știi tu să faci, fără niciun fel de emoție. N-a pierdut nicio minge și din toate mingile a scos ceva”, spunea Gigi Becali despre Gheorghiță, după FCSB – Sepsi 3-0.

1,88 m este înălțimea pe care o au ambii stoperi ai FCSB-ului, Mihai Popescu și Siyabonga Ngezana