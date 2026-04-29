Schimbare din temelii la CFR Cluj! Ioan Varga readuce doi oameni importanți în conducere

ADVERTISEMENT

Ioan Varga (67 de ani) speră ca CFR Cluj să prindă un loc de cupe europene în acest final de sezon, care în urmă cu câteva luni părea compromis. Pentru a pregăti o echipă competitivă pentru stagiunea următoare, patronul „feroviarilor” este gata să facă schimbări radicale în conducere, acolo unde vor reveni Marian Copilu și Ionuț Ivașcu.

Schimbări în conducerea lui CFR! Marian Copilu și Ionuț Ivașcu revin la Cluj

Neluțu Varga și-a dedicat câteva zile pentru a schimba complet organigrama clubului CFR Cluj. Omul de afaceri a luat deja o decizie importantă, iar Marian Copilu și Ionuț Ivașcu se vor întoarce în conducerea „feroviarilor”, după ce s-au despărțit de club în anul 2021. Finanțatorul ardelenilor este gata să mărească bugetul și să construiască un lot puternic la CFR Cluj, cu ajutorul noilor colaboratori.

ADVERTISEMENT

„Ionuț Ivașcu și Marian Copilu vor veni în club, sută la sută. Sunt alegerile mele, pentru a reechilibra clubul și pentru a face performanță. Se schimbă organigrama. Iuliu Mureșan, președinte, Marian Copilu va fi director executiv și Ionuț Ivașcu va fi consilierul meu personal. L-am cooptat și pe Cadu, care are multe conexiuni și are o legătură strânsă cu istoria lui CFR, așa că știe ce avem nevoie. A vorbit și cu Pancu și împreună cu Marian, cu Ionuț și cu Iuliu vor găsi soluții ca să întărim echipa”, a declarat Neluțu Varga, conform

Marian Copilu a fost una dintre variantele patronului de la CFR Cluj și pentru postul de președinte, după despărțirea de Cristi Balaj, însă în cele din urmă l-a ales pe Iuliu Mureșan. în urma înfrângerii din Champions League contra celor de la Steaua Roșie Belgrad.

ADVERTISEMENT

Bogdan Mara ar putea sări din schemă! Unde poate ajunge directorul sportiv de la CFR Cluj

Tot sursa citată spune că unul dintre oamenii care se află în conducere ar avea postul în pericol. După ce vor reveni la club, prima decizie a noilor conducători ar fi cea de a renunța la Bogdan Mara. Începând cu următorul sezon, directorul sportiv ar putea ajunge la FC Argeș. „Cu Dani Coman suntem prieteni buni de mulţi ani de zile. Au fost discuţii referitor la situaţia asta, dar repet, sunt mai multe discuţii în acest moment. Sunt la CFR Cluj, vreau să termin campionatul acolo, îmi doresc să luăm titlul. Din vară o să vedem.

ADVERTISEMENT

O să am anumite discuţii în detaliu şi o să văd ce vom face în continuare. Sunt prieten bun şi cu Dani Coman, cu domnul primar de la Piteşti. Este o echipă la care am jucat şi la care am trăit ani frumoşi în cariera mea de fotbalist. A rămas în sufletul meu, ca şi celelalte la care am activat. Este devreme să discut despre aşa ceva. În vară o să am o discuţie cu patronul meu de la CFR Cluj, în primul rând cu el, pentru că am atâtea amintiri, campionate câştigate aici. Dacă nu voi continua din vară la CFR Cluj, vom vedea”, a declarat Bogdan Mara pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru FANATIK, „Este adevărat, am avut o discuţie cu el. Am lucrat cu el la Astra şi ştiu ce poate Bogdan Mara. Pe ceea ce face el, e cel mai bun din ţară, nu există altcineva mai bun. Dar, datorită prieteniei pe care o am cu Neluţu Varga şi a faptului că el a câştigat campionate acolo, dar şi respectul pe care i-l poartă lui Neluţu, a rămas să discutăm la vară, la finalul campionatului. N-aş putea să îi fac o ofertă lui Bogdan Mara atâta timp cât patron al echipei e Neluţu Varga. Îmi doresc să fac performanţă la Piteşti şi am nevoie de oameni capabili”, a declarat Dani Coman pentru FANATIK.