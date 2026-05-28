Schimbare după schimbare la Dinamo. După siglă, „câinii” anunță o premieră pentru sezonul următor: „Special pentru club”

Dinamo se află într-un amplu proces de modernizare și de racordare la ce înseamnă fotbalul actual. „Câinii” vor avea un nou stadion, au prezentat deja noua emblemă a clubului și vor beneficia și de echipamente noi de joc pentru sezonul viitor. Oficialii clubului au precizat care este detaliul care face noua garderobă a echipei să fie specială.

Dinamo își schimbă echipamentele de joc. Detaliul inedit pentru sezonul viitor

Dinamo a semnat în vara anului 2025 un parteneriat cu și cu care a mai colaborat și în perioada marilor performanțe din anii ’80. „Câinii” continuă parteneriatul și sezonul viitor, iar Bogdan Alecu, directorul de comunicare al roș-albilor, a dezvăluit un detaliu important în privința garderobei noi. Pentru prima dată în istoria formației din „Ștefan cel Mare”, brandul Puma le va oferi echipamente complet personalizate, ci nu doar modelele de bază din catalogul firmei.

„Noile echipamente sunt superbe. Mă bucur foarte mult de colaborarea cu Puma. În sezonul viitor, pentru prima dată în istoria clubului, Dinamo va avea toate cele trei echipamente complet personalizate de către producătorul tehnic. Atât echipamentul de acasă, cât și cel de deplasare și cel de rezervă vor fi create special pentru Dinamo. Și vă mai pot spune ceva: echipamentul de rezervă nu va mai fi nici galben, nici verde”, a declarat Bogdan Alecu, citat de

Dinamo, criticată la pentru parteneriatul cu Puma

După ani de zile în care a evoluat în echipamentele celor de la Macron, Dinamo a făcut pasul către unul dintre brandurile premium care produc echipamente sportive. Deși suporterii au cumpărat în număr mare tricourile utilizate în acest sezon,

Mai exact, rețelele sociale au fost asfaltate vara trecută cu reacții dure despre echipamentele prezentate. „Preluat de noi acționari, cu un model corporatist de management, abia ieșit din insolvență, cu speranță și încredere, orientat înspre un viitor în care sloganul prezentului vorbește despre un Dinamo care “să renască”, tu vii cu nișe cămășuțe de noapte arhaice.

Pentru că eu la noile tricouri de joc nu pot să le zic pijamale. Să legi “un nou început” de istoria perioadei Liverpool e mai degrabă o glumă, din toate punctele de vedere, deci nici cămășuțele de noapte nu seamănă, poate doar aduc. Nu îmi plac neam. Dinamo cu fața spre mileniul 3 îmbrăcat ca la nunțile de la țară, pe vremuri, făcute la cort”, scria Daniel Șendre, fostul purtător de cuvânt al DDB, în mediul online.

PCH continuă protestul la adresa noii sigle a lui Dinamo și la meciul cu FCSB

însă . Reacțiile au fost extrem de dure, ajunse până chiar la adevărate proteste.

„Peluza Cătălin Hîldan va menține protestul împotriva noii sigle a clubului nostru exact ca la meciul cu CFR Cluj. Astfel, vom intra tot în minutul 10 al partidei. Cine vine în peluză trebuie să se supună acestor reguli pentru a asigura o constanță și o poziție fermă față de problemele legate de identitatea vizuală a lui Dinamo!”, au scris reprezentanții PCH pe rețelele sociale.