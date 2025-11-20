Schimbare făcută de Steaua Roșie Belgrad înainte de meciul cu FCSB. Ce o așteaptă pe campioana României în Serbia

ADVERTISEMENT

Următorul adversar pe care îl va întâlni FCSB în UEFA Europa League este Steaua Roșie Belgrad. Sârbii au efectuat o modificare importantă înainte ca elevii pregătiți de Elias Charalambous să ajungă pe „Marakana”.

Schimbare făcută de Steaua Roșie Belgrad înainte de meciul cu FCSB

FCSB a acumulat doar trei puncte în cele patru partide disputate în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Campioana României a învins-o în deplasare pe Go Ahead Eagles în runda inaugurală, ca mai apoi să sufere eșecuri cu Young Boys Berna, Bologna și Basel.

, iar pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie să obțină un rezultat pozitiv în deplasarea de la Steaua Roșie Belgrad.

Clubul sârb a făcut o modificare importantă înainte duelul cu FCSB. Mai exact, Steaua Roșie Belgrad și-a prezentat noul autocar oficial. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook, alături de mesajul – „O nouă armătură pe roți”.

Atmosfera de pe Marakana se anunță a fi incendiară

Poporul sârb trăiește fotbalul la cel mai înalt nivel, iar acest lucru a fost dovedit la fiecare meci european important disputat de formațiile Steaua Roșie Belgrad și Partizan.

, arenă cu o capacitate de 55.538 locuri. Campioana României se va lovi de un public ostil, însă jucătorii pregătiți de Elias Charalambous sunt obișnuiți cu publicul numeros de pe „Arena Națională” din București.

Pe ce loc se află FCSB în „Faza Ligii” înainte de meciul cu Steaua Roșie Belgrad

FCSB ocupă treapta a 31-a din „Faza Ligii” înainte de deplasarea în Serbia. Campioana României en-titre are un singur succes și trei înfrângeri de la debutul grupei principale.

Nici sârbii nu stau prea bine la capitolul punctelor acumulate. Steaua Roșie Belgrad a adunat doar patru puncte și se află pe locul 26 în ierarhie. Duelul se anunță a fi unul pe viață și pe moarte, iar orgoliile din teren vor atinge cote înalte.

Care e diferența de valoare dintre cele două echipe

Campioana României este cotată de site-urile de specialitate la 48,43 milioane de euro. Cel mai valoros jucător din lotul pregătit de Elias Charalambous este Darius Olaru, a cărui cotație este de 7,5 milioane de euro.

De cealaltă parte, Steaua Roșie Belgrad ajunge la o sumă de 81,30 milioane de euro. Tomás Händel este cel mai bine cotat fotbalist din lotul sârbilor, valoarea portughezului fiind de 10 milioane de euro.