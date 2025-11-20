Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Schimbare făcută de Steaua Roșie Belgrad înainte de meciul cu FCSB. Ce o așteaptă pe campioana României în Serbia

Steaua Roșie Belgrad a făcut o schimbare semnificativă înainte de meciul cu FCSB din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Ce o așteaptă pe campioana României în Serbia.
Iulian Stoica
20.11.2025 | 21:15
Schimbare facuta de Steaua Rosie Belgrad inainte de meciul cu FCSB Ce o asteapta pe campioana Romaniei in Serbia
ULTIMA ORĂ
Schimbare importantă înainte de Steaua Roșie Belgrad - FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Următorul adversar pe care îl va întâlni FCSB în UEFA Europa League este Steaua Roșie Belgrad. Sârbii au efectuat o modificare importantă înainte ca elevii pregătiți de Elias Charalambous să ajungă pe „Marakana”.

Schimbare făcută de Steaua Roșie Belgrad înainte de meciul cu FCSB

FCSB a acumulat doar trei puncte în cele patru partide disputate în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Campioana României a învins-o în deplasare pe Go Ahead Eagles în runda inaugurală, ca mai apoi să sufere eșecuri cu Young Boys Berna, Bologna și Basel.

ADVERTISEMENT

Roș-albaștrii speră la un parcurs similar ca cel din stagiunea precedentă, iar pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie să obțină un rezultat pozitiv în deplasarea de la Steaua Roșie Belgrad.

Clubul sârb a făcut o modificare importantă înainte duelul cu FCSB. Mai exact, Steaua Roșie Belgrad și-a prezentat noul autocar oficial. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook, alături de mesajul – „O nouă armătură pe roți”.

ADVERTISEMENT
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Digi24.ro
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul:...
Digisport.ro
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!

Atmosfera de pe Marakana se anunță a fi incendiară

Poporul sârb trăiește fotbalul la cel mai înalt nivel, iar acest lucru a fost dovedit la fiecare meci european important disputat de formațiile Steaua Roșie Belgrad și Partizan.

Duelul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB se va disputa pe „Marakana”, arenă cu o capacitate de 55.538 locuri. Campioana României se va lovi de un public ostil, însă jucătorii pregătiți de Elias Charalambous sunt obișnuiți cu publicul numeros de pe „Arena Națională” din București.

ADVERTISEMENT

Pe ce loc se află FCSB în „Faza Ligii” înainte de meciul cu Steaua Roșie Belgrad

FCSB ocupă treapta a 31-a din „Faza Ligii” înainte de deplasarea în Serbia. Campioana României en-titre are un singur succes și trei înfrângeri de la debutul grupei principale.

Nici sârbii nu stau prea bine la capitolul punctelor acumulate. Steaua Roșie Belgrad a adunat doar patru puncte și se află pe locul 26 în ierarhie. Duelul se anunță a fi unul pe viață și pe moarte, iar orgoliile din teren vor atinge cote înalte.

Care e diferența de valoare dintre cele două echipe

Campioana României este cotată de site-urile de specialitate la 48,43 milioane de euro. Cel mai valoros jucător din lotul pregătit de Elias Charalambous este Darius Olaru, a cărui cotație este de 7,5 milioane de euro.

De cealaltă parte, Steaua Roșie Belgrad ajunge la o sumă de 81,30 milioane de euro. Tomás Händel este cel mai bine cotat fotbalist din lotul sârbilor, valoarea portughezului fiind  de 10 milioane de euro.

Marcel Răducanu surprinde: „E mai bine cu Turcia decât cu Danemarca!”. Marele pericol...
Fanatik
Marcel Răducanu surprinde: „E mai bine cu Turcia decât cu Danemarca!”. Marele pericol din barajul de calificare la Mondiale
Kira Hagi și Ion Țiriac, apariție memorabilă. Cum au fost surprinși cei doi:...
Fanatik
Kira Hagi și Ion Țiriac, apariție memorabilă. Cum au fost surprinși cei doi: ”Sunt topită”
Veşti extraordinare despre Radu Drăguşin: “Îşi doreşte mai mult ca oricând! Va fi...
Fanatik
Veşti extraordinare despre Radu Drăguşin: “Îşi doreşte mai mult ca oricând! Va fi în formă maximă la Turcia – România”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
BOMBĂ! S-a aflat cine i-a interzis lui Nicolae Dobrin să joace la Mondialul...
iamsport.ro
BOMBĂ! S-a aflat cine i-a interzis lui Nicolae Dobrin să joace la Mondialul din Mexic: 'Îi umileam tot timpul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!