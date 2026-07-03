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Schimbare importantă făcută de FIFA pentru Mexic – Anglia, din optimile Campionatului Mondial 2026. Care este noua oră de start a meciului

Mexic - Anglia este unul dintre cele mai așteptate meciuri din optimile Campionatului Mondial 2026. FIFA a schimbat ora de start a partidei. De la cât se joacă, de fapt.
Mihai Dragomir
04.07.2026 | 00:15
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FIFA, schimbare importantă pentru meciul Mexic - Anglia din optimile CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Una dintre confruntările de pe tapetul optimilor CM 2026 este meciul Mexic – Anglia, programat în primă fază duminică, 5 iulie, de la ora 03:00. FIFA a decis să schimbe ora de start a meciului, iar decizia este una care le va conveni și fanilor fotbalului din România. De la cât se va juca, de fapt, partida.

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FIFA schimbă ora de start a meciului Mexic – Anglia, din optimile Campionatului Mondial 2026

Anglia a trecut cu 2-1 de RD Congo în șaisprezecimile CM 2026 și a ajuns în faza optimilor, unde va înfrunta una dintre gazdele turneului, Mexic. Meciul dintre cele două naționale este extrem de așteptat, iar cererea uriaşă pentru partida de pe Azteca a făcut ca biletele să ajungă la sume ameţitoare. În primă fază, meciul era programat în noaptea de duminică spre luni, 6 iulie, de la ora 03:00 a României.

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FIFA a decis să schimbe ora de start a partidei. Conform BBC.co.uk, meciul va începe de la ora 19:00, ora Angliei. Pentru România, asta înseamnă că microbiștii vor putea urmări duelul de la ora 21:00. Motivul? Prognozele sugerează că ar putea fi furtuni și ploi abundente în acea perioadă, însă FIFA nu a venit, momentan, cu o precizare exactă.

De ce schimbă FIFA ora de start a meciului Mexic – Anglia

Conform regulilor de siguranță ale turneului, orice fulger detectat la o distanță de aproximativ 13 kilometri de stadion duce la o întârziere automată de 30 de minute a jocului. Regulamentul FIFA pentru Cupa Mondială din 2026 prevede că aceasta are dreptul de a „anula, reprograma sau muta” meciurile „la discreția sa exclusivă”. 

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Cel mai recent exemplu în acest sens a fost meciul Franța – Irak 3-0 din etapa 2 a Grupei I. Atunci, partida a fost întreruptă la pauză din cauza furtunii de la Philadelphia și a fost reluată abia după aproximativ două ore, astfel încât, per total, jocul s-a întins pe durata a aproape patru ore.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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