Schimbare importantă făcută de FIFA pentru Mexic – Anglia, din optimile Campionatului Mondial 2026. Care este noua oră de start a meciului

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Una dintre confruntările de pe tapetul optimilor CM 2026 este meciul Mexic – Anglia, programat în primă fază duminică, 5 iulie, de la ora 03:00. FIFA a decis să schimbe ora de start a meciului, iar decizia este una care le va conveni și fanilor fotbalului din România. De la cât se va juca, de fapt, partida.

FIFA schimbă ora de start a meciului Mexic – Anglia, din optimile Campionatului Mondial 2026

, unde va înfrunta una dintre gazdele turneului, Mexic. Meciul dintre cele două naționale este extrem de așteptat, iar În primă fază, meciul era programat în noaptea de duminică spre luni, 6 iulie, de la ora 03:00 a României.

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FIFA a decis să schimbe ora de start a partidei. Conform , meciul va începe de la ora 19:00, ora Angliei. Pentru România, asta înseamnă că microbiștii vor putea urmări duelul de la ora 21:00. Motivul? Prognozele sugerează că ar putea fi furtuni și ploi abundente în acea perioadă, însă FIFA nu a venit, momentan, cu o precizare exactă.

De ce schimbă FIFA ora de start a meciului Mexic – Anglia

Conform regulilor de siguranță ale turneului, orice fulger detectat la o distanță de aproximativ 13 kilometri de stadion duce la o întârziere automată de 30 de minute a jocului. Regulamentul FIFA pentru Cupa Mondială din 2026 prevede că aceasta are dreptul de a „anula, reprograma sau muta” meciurile „la discreția sa exclusivă”.

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Cel mai recent exemplu în acest sens a fost . Atunci, partida a fost întreruptă la pauză din cauza furtunii de la Philadelphia și a fost reluată abia după aproximativ două ore, astfel încât, per total, jocul s-a întins pe durata a aproape patru ore.