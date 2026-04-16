Schimbare importantă în Cupa României! Echipele din SuperLiga sunt direct vizate de modificarea FRF

Cupa României urmează să cunoască modificări în sezonul ce urmează. Dacă în prezent, în faza grupelor, echipele mai bine cotate trebuiau să se deplaseze pentru a-și disputa partidele, acest lucru se va schimba în stagiunea 2026/2027. Răzvan Burleanu a oferit toate detaliile după ședința avută cu Comitetul Executiv.

Schimbare importantă în faza grupelor Cupei României

Președintele Federației Române de Fotbal a explicat că formatul va fi puțin diferit. În faza grupelor din Cupa României va fi introdus un nou principiu, și anume ca fiecare echipă să . Repartizarea se va face în funcție de urne, iar formațiile din urnele 1 și 2 vor disputa câte un meci acasă și unul în deplasare. Cum regulamentul a fost modificat, nu vom mai întâmpina situații .

„O modificare extrem de importantă face referire la faza grupelor Cupei României. Am apelat la un format competițional inovator, pe care l-am întâlnit și la nivelul Champions League, Europa League și Conference League, iar astăzi reprezintă un model de referință ori de câte ori se discută despre formatele competiționale, fie la nivel de cluburi, fie la nivel de echipe naționale.

Viziunea noastră asupra Cupei României este că reprezintă singura competiție deschisă, în fiecare sezon, tuturor cluburilor. Totuși, pentru a avea un calendar mai echilibrat în faza grupelor, am decis introducerea unui nou principiu. În această fază, fiecare echipă va juca cel puțin un meci pe teren propriu.

Astfel, oferim tuturor echipelor oportunitatea de a fi mai aproape de propriii suporteri, inclusiv în faza grupelor. Există trei urne valorice, iar, de acum înainte, echipele din urna 1 și urna 2 vor disputa câte un meci acasă și unul în deplasare. Aceasta este schimbarea fundamentală. De asemenea, din sezonul următor, ordinea etapelor va fi stabilită pentru fiecare grupă în parte, astfel încât în fiecare rundă să avem un meci între două echipe din urna 1. În acest fel, vom contribui la creșterea audiențelor și a numărului de spectatori, generând un interes mai mare.

Regula cunoscută, conform căreia echipele mai slab clasate în sezonul precedent joacă pe teren propriu, se va aplica în continuare, însă doar în cazul echipelor din urna 3. Ne dorim să consolidăm poziția Cupei României ca o competiție care promovează fotbalul la nivelul comunităților mai mici, dar și să încurajăm investițiile în infrastructura sportivă din aceste localități, dacă acestea vor să găzduiască meciuri cu echipe din SuperLiga”, a declarat Răzvan Burleanu.

Cum arată programul Cupei României

Programul Cupei României a fost deja făcut. Meciurile din faza regională se vor disputa în grupe, datele jocurilor fiind pe 8/11/15 iulie, ca doar trei zile mai târziu să aibă loc finala. Faza națională debutează cu turul I pe 29 iulie, play-off-ul va avea loc în 19 august, iar prima etapă din grupă pe 2 septembrie. Finala cu trofeul pe masă este programată pe 12 mai 2027.

Toate datele din program:

FAZA REGIONALĂ

Grupe: 8/11/15 iulie 2026

Finale: 18 iulie 2026

FAZA NAȚIONALĂ