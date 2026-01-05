Schimbare importantă pe banca Farului pentru 2026. Anunțul făcut de Ianis Zicu: „Este delicat”

ADVERTISEMENT

Cursurile pentru licența PRO s-au încheiat în luna decembrie, iar mai mulți tehnicieni, printre care Daniel Pancu și Ianis Zicu, au reușit să promoveze și astfel să-și rezolve problemele pe care le aveau.

Ianis Zicu, antrenor cu acte în regulă pentru Farul

a anunțat că el va fi antrenorul principal al grupării din startul anului 2026, asta pentru că i s-a promis că va primi actele cât de curând. Reamintim că SuperLiga se reia pe 16 ianuarie. În prima parte a sezonului, rolul de principal a fost îndeplinit de Cristian Sava, înainte și după meciuri.

„Sunt antrenor ca și până acum, am terminat cursul de licență PRO anul trecut, a durat până s-a emis acest card. Sunt, în acte, așa cum am fost și până acum. Aștept licența, m-au anunțat că în această săptămână o să vină. Este delicat cu licența PRO, pentru că atunci când joci nu ai timp.

Pentru foștii sportivi ar putea să treacă mai repede primele două nivele, după care A și PRO să fie la zi, pentru că sunt lucruri pe care trebuie orice antrenor să le știe”, a spus Ianis Zicu.

Ce spune Ianis Zicu despre planurile Farului cu privire la transferuri

Situația financiară a celor de la Farul nu este deloc una strălucitoare, iar Zicu anunță că echipa nu are bani de transferuri și în cazul unor oferte bune o să plece și din jucătorii de bază.

„Nu a fost o vacanță plăcută, să spun așa, din punct de vedere al emoțiilor, legate de rezultatele din finalul anului. Deocamdată nu, dacă era ceva anunțam. Sunt aceeași jucători cu care am terminat campionatul. Discuții probabil o să fie până se încheie perioada de mercato în februarie. Dacă aș spune unele nume pe care le-am spus conducerii (n.r. să plece) nu ar fi corect.

Nu avem buget de a transfera pe bani, în iarna nu prea sunt jucători liberi, vara sunt mai mulți. Nu poți să mergi doar cu jucători tineri, presiunea este mare. Ai nevoie de fotbaliști care pot duce această presiune. Întotdeauna s-a mers pe principiul de a se vinde jucători și acum dacă sunt oferte cu siguranță o să plece”, a mai spus Ianis Zicu la organizată de Farul.

Farul se luptă pentru play-off

Farul a terminat anul 2025 pe locul 10, cu 27 de puncte, la 6 distanță de prima poziție care ar duce în play-off. Constănțenii au avut o serie de 5 meciuri fără victorie la final de an și astfel și-au îngreunat misiunea de a ajunge între primele 6.

Lupta pentru play-off urmează să fie una acerbă pentru că nu mai puțin de 7 echipe se luptă pentru 2 locuri, iar FCSB și CFR Cluj se numără și ele printre formațiile care speră să-și îndeplinească obiectivul.