Schimbare importantă pe piața media! Ce se întâmplă, de fapt, la Voyo

O schimbare importantă pe piața media din România a fost anunțată oficial miercuri, 18 martie. Voyo a adăugat trei televiziuni din țara noastră pe platformă. E vorba de posturi cu audiență semnificativă în rândul publicului generalist sau de nișă. Astfel, prin acest pas, platforma de streaming le permite utilizatorilor să urmărească nu mai puțin de 60 de posturi TV.

Care sunt cele trei televiziuni importante din România care pot fi urmărite live și în reluare pe platforma Voyo

La mijlocul acestei săptămâni, platforma de streaming Voyo a anunțat oficial că și-a extins oferta de conținut. Au fost introduse trei noi canale, pe lângă televiziunile Pro şi lista must carry pe care le oferă deja. Aceste televiziuni nou-intrate sunt Digi24, Kanal D și Kanal D2. Cu alte cuvinte, abonații platformei vor avea de azi înainte o gamă variată de programe.

Astfel, publicul din țară are posibilitatea, cu o simplă apăsare de telecomandă, de a urmări oră de oră emisiuni de divertisment, reality show-uri, seriale, dacă ne referim la cele două posturi Kanal D, sau știri, programe informative și dezbateri politice despre cele mai importante evenimente interne și internațională, dacă ne uităm la Digi24.

și funcția extrem de importantă intitulată ”catch-up”. Grație acesteia, abonații platformei au posibilitatea de a urmări emisiunile și programele difuzate de cele trei televiziuni de la 7 și chiar până la 14 zile. Mai exact, dacă ratați o emisiune, un serial, un film sau un program important, puteți intra pe platforma Voyo și îl puteți urmări oricând în intervalul de 7 și chiar până la 14 zile de la difuzarea inițială.

Ce spun șefii PRO TV după această nouă extindere a Voyo

Prin ”cooptarea” celor trei televiziuni, Voyo își consolidează poziția pe piața platformelor de streaming. Vorbim de o extindere în oferta de conținut. Utilizatorii au astfel acces într-un singur loc la programe de actualitate, divertisment și informație, disponibile pe multiple dispozitive, de la smartphone și tabletă până la laptop sau smart TV.

”Este un pas strategic în dezvoltarea VOYO și în consolidarea ecosistemului digital. Ne dorim să oferim publicului o experiență completă de consum media, care să combine accesul la televiziunea live cu flexibilitatea oferită de platformele de streaming. Integrarea celor 3 posturi de televiziune pe VOYO le permite utilizatorilor să fie mai aproape de conținut, indiferent unde se află”, a declarat Vlad Stănilescu, Digital Director PRO TV, citat de .

Ce conține portofoliul Voyo în materie de transmisiuni

Voyo a fost lansat oficial în România pe 1 august 2011. A apărut ca o platformă de tip video on demand destinată difuzării producțiilor din portofoliul Pro TV. În prezent, prin abonament, platforma oferă acces la un catalog digital divers. Pot fi urmărite filme și seriale internaționale și locale, competiții sportive, precum și producții originale sub marca Voyo Original.

Oferta Voyo include, așadar: seriale și filme internaționale licențiate, producții locale (seriale și filme românești, emisiuni și reality show-uri), producții originale Voyo (dezvoltate exclusiv pentru platformă), evenimente sportive transmise în direct, conținut pentru copii și canale TV din lista must carry.

Dacă ne referim strict la fanii sporturilor, trebuie spus că . Platforma are drepturi exclusiviste sau parteneriate. Sunt acoperite sporturi ca: fotbal, lupte, sporturi americane și alte evenimente majore. Printre competițiile din fotbalul internațional transmise pe Voyo se numără: Premier League, Ligue 1, Cupa Angliei, Supercupa Franței, Cupa și Supercupa Italiei sau Campionatul Mondial al Cluburilor. Pe Voyo pot fi urmărite și partidele naționalei U21 a României din campania de calificare pentru Campionatul European din 2027.

Apoi, Voyo mai transmite și alte sporturi, precum NFL, UFC, WRC (World Rally Championship) sau Campionatele Mondiale și Europene de handbal, atât masculin și feminin. Acestea vor putea fi urmărite în exclusivitate pe această platformă în perioada 2026-2031.