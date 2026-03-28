Schimbare importantă pentru afacerea care i-a adus 400 de milioane de euro lui Ion Țiriac. Toți vor fi încântați

Ion Țiriac a demarat procesul de vânzare a unui afaceri notabile care i-a adus 400 de milioane de euro în urmă cu 5 ani. Tranzacția i-a umplut conturile celebrului om de afaceri român. În aceste clipe, aceasta trece printr-o schimbare importantă care aduce încântare pe buzele multor persoane.

Transformarea unui business care i-a aparținut lui Ion Țiriac

Are afaceri în mai multe domenii de activitate și o avere de peste 2,3 miliarde de dolari. Ion Țiriac (86 ani) a început să facă business după ce a renunțat la tenis, până la finalul anului putând să acumuleze și mai multe venituri. Specialiștii susțin că .

Până atunci, însă, foarte multă lume se întreabă ce se mai știe de proiectele pe care le are în desfășurare. De asemenea, o mare curiozitate există și legat de ideile pe care le-a dezvoltat în trecut, dar la care a renunțat. Una dintre acestea a avut bazele în Spania și are legătură cu pasiunea sa pentru sport.

Concret, este vorba de Turneul de tenis de la Madrid pe care l-a vândut în urmă cu ceva vreme. Fostul mare jucător de tenis a început procesul de 2021, înstrăindu-l către grupul Endeavour. Ulterior compania americană IMG a anunțat că a încheiat tranzacția pentru valoarea de 360 de milioane de euro.

De asemenea, pe parcursul a doi ani afaceristul a primit încă 30 de milioane de euro. În plus, pe lângă turneul Mutua Madrid, care este de categoria 1.000, a fost inclus și turneul de golf Acciona Open de Espana. Acum, reprezentanții competiției au dezvăluit că pregătesc o transformare uriașă.

E vorba de o schimbare istorică care îi vizează pe toți sportivii. Potrivit , vechea a lui Ion Țiriac le permite acestora să se antreneze pe Bernabeu. Așadar, jucătorii de tenis care ajung la Turneul de la Madrid vor avea posibilitatea să-și desfășoare activitatea pe arena de 85.000 de locuri.

Motivul schimbării

Arena aparține celor de la Real Madrid, până acum fiind cheltuită suma de 1,3 miliarde de euro în ceea ce privește renovarea sa. În momentul de față, scopul acestei mutări radicale este acela de a putea fi organizate și alte sporturi, nu doar competiții de fotbal.

„Fără concerte la orizont, stadionul lui Real Madrid avansează în dorința de a deveni un reper pentru evenimente sportive. A găzduit deja meciuri din NFL, se lucrează la organizarea unui meci de luptă cu Ilia Topuria, iar NBA îl are în planurile sale”, au scris jurnaliștii spanioli, mai arată sursa citată anterior.

Legătura dintre afacerea lui Ion Țiriac și Simona Halep

Turneul de la Madrid este al doilea ca importanță după Roland Garros, dintre competițiile jucate pe zgură. Are o vechime de peste 20 de ani și de-a lungul timpului a fost legat de nume grele din sportul internațional. Simona Halep este pe această listă.

Fosta jucătoare de tenis, originară din Constanța, a câștigat această competiție de două ori, în 2016 și 2017. Cunoscut sub numele de Mutua Madrid Open, turneul de tenis are loc în fiecare an la începutul lunii mai. De asemenea, are premii generoase pentru participanți.