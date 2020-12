Schimbare importantă pentru angajați. Contractele de muncă vor putea fi semnate digital

Guvernul se pregătește de o „revoluție” digitală în domeniul telemuncii, începând cu finele acestui an.

Concret, experții din domeniu vor să introducă semnătura electronică pentru încheierea contractului individual de muncă.

Guvernul va discuta vineri, 4 decembrie, proiectul de OUG privind folosirea semnăturii electronice pentru contractele de muncă.

Violeta Alexandru pregătește semnătura digitală pentru angajați

Actul normativ reglementează posibilitatea ca părțile implicate să utilizeze la încheierea contractului individual de muncă semnătura electronică calificată.

Momentan, conform stiripesurse, „legea 53/2003 privind Codul muncii prevede obligativitatea încheierii contractului individual de muncă în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat”.

Semnătura electronică va fi însoțită de marca temporală calificată și emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, în timp ce contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate vor fi arhivate de către angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naționale 16/1996.

Condițiile tehnice sunt deja stabilite de Legea nr. 135/2007 și fac referire la arhivarea documentelor în formă electronică și vor fi puse la dispoziția inspectorilor de muncă la solicitarea acestora.

„Actul normativ mai introduce posibilitatea ca părțile să poată conveni să utilizeze semnătura electronică avansată emisă în concordanță cu cerințele Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 pentru întocmirea anumitor înscrisuri/documente din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului”, mai precizează sursa citată.

De asemenea, proiectul de lege prevede că angajatorul nu poate obliga salariatul să utilizeze semnătura electronică.

Scopul Ordonanței de Urgență este să vină în ajutorul angajaților și al angajatorului în plină pandemie de Covid-19.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunța în octombrie că are planuri mari în domeniul digitalizării. „Da, am o intenție serioasă de a moderniza, digitaliza, simplifica relațiile de muncă. Astăzi am avut o nouă rundă de consultări cu sindicatele și patronatele pentru că vreau să luăm împreună cele mai bune decizii”, a explicat Violeta Alexandru pe Facebook.