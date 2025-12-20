Schimbare importantă pentru Dinamo, anunțată chiar înainte de meciul cu UTA. Reacția suporterilor

ADVERTISEMENT

Dinamo încearcă să fie un club modern, care să se axeze pe principii sănătoase, iar partea de marketing a contat din ce în ce mai mult de când Andrei Nicolescu a devenit omul care conduce echipa.

Dinamo, decizie fără precedent pentru meciul cu UTA Arad

În startul sezonului, un echipament nou a fost prezentat, produs de un sponsor tehnic de top, Puma, care i-a înlocuit pe cei de la Macron, care au fost responsabili cu îmbrăcămintea lui pentru ultimii ani. Totuși, din cauza lipsei de timp, doar primul echipament a fost custom, adică designul a fost ales de oficialii clubului. Celelalte două rânduri de echipamente au fost alese dintre cele aflate în catalogul Puma.

Reacția suporterilor a fost bună cu privire la echipamentul principal, însă celelalte au primit verdicte mixte. Asta i-a făcut pe cei de la fără precedent. Astfel, împreună cu sponsorul tehnic au făcut un alt echipament pentru sezonul în curs, pe negru.

Suporterii, încântați de noile echipamente ale lui Dinamo

Decizia a fost anunțată pe rețelele sociale, iar suporterii au fost foarte încântați de noutăți și chiar au salutat ideea pe care clubul a avut-o. De altfel, înainte de meciul cu UTA, s-a luat o nouă hotărâre care a surprins, aceea de a evolua în noul echipament în duelul de la Arad.

Anunțul a fost făcut cu doar câteva ore înainte de meci și a produs un val de optimism pentru suporteri. „Echipament nou la ultimul meci din an”, au scris cei de la Dinamo pe .

Dinamo poate termina anul 2025 pe primul loc în SuperLiga

Meciul de la Arad are o importanță sporită pentru Dinamo, dacă ne uităm la clasament. Elevii lui Zeljko Kopic pot termina anul 2025 pe primul loc în SuperLiga, asta dacă înving, iar Rapid nu va reuși să ia 3 puncte la confruntarea cu FCSB.

Din ce în ce mai mulți specialiști spun că echipa alb-roșie are șanse foarte bune de a se lupta pentru primul loc, mai ales că jocul prestat este unul excelent. Ultimul titlu pe care Dinamo l-a câștigat a fost în 2007, atunci când pe banca echipei era Mircea Rednic, iar printre jucătorii aflați în lot erau inclusiv Radu Ștefan.