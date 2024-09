Schimbare importantă pentru fiica Majdei Aboulumosha: „A crescut bugetul față de anul trecut”! Ce o așteaptă la școală

Fiica Majdei Aboulumosha trece la nivelul următor din punct de vedere educațional! Mama ei, cunoscută actriță și vedetă de televiziune, s-a asigurat ca tânăra să nu ducă lipsă de absolut nimic.

Fiica Majdei Aboulumosha începe școala gimnazială.

În exclusivitate pentru FANATIK, Majda a recunoscut că căci de luni, 9 septembrie 2024, Jacqueline va ”scăpa” de învățătoare. Va avea, de acum, o dirigintă și mai mulți profesori. Fata intră la gimnaziu, în clasa a V-a.

Fetele s-au distrat de minune în vacanța de vară, iar ne-a spus că e foarte bucuroasă că a petrecut momente de neuitat alături de îngerul ei. De acum, însă, gata cu voia bună! Pe Jacqueline o așteaptă o nouă etapă, mult mai solicitantă față de cei patri ani de școală primară!

Majda a cumpărat cam tot ce are nevoie fata ei pentru noul început. Recunoaște, fără să dea o sumă exactă, că au probabil au crescut cheltuielile cu școala față de anul trecut, dar atunci când vine vorba despre educația fetei sale, nu se gândește prea mult la bani, ci la cum să facă astfel încât Jacqueline să nu aibă parte de lipsuri.

Vedeta PRO TV: „A crescut bugetul față de anul trecut”

„Gata vacanța! Ne-am bucurat din plin de ea. Tare bine a fost. Suntem pregătite de școală. Spun suntem, pentru că o dată cu fetița încep și eu același program după ea. Am cumpărat caietele, ghiozdanul, rechizitele, cam tot ce trebuia pentru a fi pregătită pentru o nouă etapă. A trecut în clasa a V a. Nu am pus niciodată pe hârtie un anume buget când a venit vorba de nevoile ei și de tot ce înseamnă învățământ.

Sunt sigură ca a crescut bugetul față de anul trecut. Dacă te raportezi de la an la an, niciodată nu au fost prețurile in scădere. Dacă ne raportăm la oamenii cu un venit minim pe economie, tot timpul mă gândesc că este greu să susțină toate cerințele copilului și ale școlii, mai ales dacă sunt mai mulți membri în familie. Sunt de admirat toți părinții care fac eforturi pentru copiii lor pentru a merge la școală”, a declarat Majda Aboulumosha, pentru FANATIK.

„Și eu mă stresez pentru noua etapă”

Fiica Majdei Aboulumosha se numără printre copiii norocoși. Mama ei ne anunță că indiferent ce traiectoria o va lua viața tinerei, ea îi va fi aproape. Întrebată cum se descurcă cu învățătura și dacă sunt momente în care trebuie să stea cu bățul pe ea ca să învețe, Majda ne-a spus că are un copil exemplar. Prinde foarte repede tot ce i se predă la școală.

„Sunt o mamă care își dorește ca al ei copil să-și urmeze visul, să aibă parte de o disciplină care o va ajuta pe mai departe și știu că școala ajută foarte mult. Am noroc ca Jacqueline este un copil care prinde destul de rapid. Îi place să învețe și atunci totul devine mai simplu. Dar și eu mă stresez pentru noua etapă ca a trecut de la doamna învățătoare la doamna dirigintă.

Acum va intra în contact cu mai mulți profesori, responsabilitatea e și mai mare și automat și materiile sunt mai grele, dar o să fie bine. Eu voi fi lângă ea ca și mamă să o susțin în tot ce are nevoie Baftă copiilor în noul an școlar! Multă răbdare și atenție le doresc! Să nu uite că și pauza e importantă și să se bucure de ea când sună clopoțelul!”, ne-a mai transmis Majda Aboulumosha.