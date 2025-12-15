Schimbare importantă pentru Horațiu Moldovan! Ce s-a întâmplat la Real Oviedo după 0-4 cu Sevilla

ADVERTISEMENT

Conducerea lui Real Oviedo a luat o decizie drastică după eșecul dur înregistrat duminică pe terenul celor de la Sevilla, 0-4. Antrenorul Luis Carrion, care nu a obținut nicio victorie în mandatul său, a fost demis. Schimbarea de pe banca tehnică va afecta și situația portarului român Horațiu Moldovan, care a evoluat foarte puțin pentru gruparea din La Liga atât în mandatul lui Carrion, cât și sub comanda predecesorului său, Veljko Paunovic.

Horațiu Moldovan a rămas fără antrenor

Numit în octombrie pe banca lui Real Oviedo, Luis Carrion nu a înregistrat niciun succes la cârma echipei, bilanțul său în La Liga fiind de 4 remize și 4 eșecuri. După 0-4 la Sevilla, conducerea clubului a decis ca acesta să nu mai continue pe banca echipei. „Real Oviedo a luat decizia de a-i rezilia contractul antrenorului principal Luis Carrion.

Tehnicianul a părăsit postul, iar cei din staff-ul său au încheiat de asemenea colaborarea cu clubul. Real Oviedo dorește să le mulțumească lui Luis Carrion și celor din staff pentru dedicare, profesionalism și munca depusă în perioada petrecută la club, urându-le toate cele bune în viitor”, a transmis gruparea din La Liga pe .

Real Oviedo a strâns doar 10 puncte în primele 16 etape din La Liga, având un bilanț de 2 victorii, 4 remize și 10 eșecuri. Ultimul succes datează de pe 30 septembrie, 2-1 pe terenul Valenciei. Nou-promovata ocupă locul 19, penultimul, și va încheia anul cu un duel pe teren propriu contra celor de la Celta Vigo, echipa unde evoluează Ionuț Radu.

În câte partide a evoluat Horațiu Moldovan pentru Real Oviedo

Horațiu Moldovan a sosit la Real Oviedo în vară, fiind împrumutat de la Atletico Madrid, însă portarul român nu a primit foarte multe șanse la noua echipă. Ambii antrenori pe care gruparea i-a avut în acest sezon, Veljko Paunovic și Luis Carrion, l-au preferat pe Aaron Escandell, care a fost titular în toate meciurile din La Liga.

, formație din divizia a treia. Goalkeeperul român a încasat 4 goluri, iar echipa sa a fost eliminată din competiție, fiind învinsă cu 4-2 după prelungiri. În acest context, , însă situația s-ar putea schimba după modificarea produsă pe banca tehnică.