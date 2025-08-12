News

Schimbare importantă pentru românii care călătoresc în SUA. Doar câteva categorii vor mai putea pleca în State din toamnă

Românii care călătoresc în SUA au parte de o schimbare importantă în ceea ce privește reînnoirea vizelor fără interviu prealabil
Raluca Alexe
12.08.2025 | 17:03
Românii care vor să își reînnoiască viza SUA au parte de schimbări din toamnă / sursa: Freepik

Schimbare pentru românii care călătoresc în SUA, anunțată de Ambasada Americii la București. Din toamnă se vor modifica procedurile de reînnoire a vizelor fără interviu, astfel că doar câteva categorii de persoane vor mai pleca peste hotare, în țara cârmuită de Donald Trump.

Schimbare importantă pentru românii care călătoresc în SUA

Ambasada Statelor Unite la București a anunțat marți, pe rețelele de socializare și pe portalul oficial, ce modificări se vor face la procesul de reînnoire a vizelor fără interviu, începând cu 2 septembrie 2025.

Reprezentanții ambasadei au enumerat categoriile eligibile de români care pot aplica pentru reînnoirea permisului de deplasare în Statele Unite: „Solicitanții care își reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă sau permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetățenii mexicani) expirate în ultimele 12 luni și care aveau vârsta de cel puțin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare. Solicitanții de vize A-1, A-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1. Solicitanții de vize diplomatice sau oficiale”.

De asemenea, ambasada mai transmite că, deși este vorba despre un proces fără interviu, „ofițerii consulari pot solicita prezența la interviu, după caz, atunci când situația o impune”.

Taxa pe care toți călătorii în SUA trebuie să o plătească

Un alt aspect important îl reprezintă taxa pe care toți cei care vor să plece în Statele Unite ale Americii trebuie să o plătească. Indiferent că sunt turiști, studenți sau călători în interes de afaceri, toți trebuie să achite această taxă. Doar cei care aplică pentru viză și sunt respinși vor fi scutiți de această sumă de plată.

Este vorba despre o „taxă de integritate a vizei” prevăzută în noua lege fiscală din SUA, cunoscută și ca „One Big Beautiful Bill Act”. Taxa va fi de cel puțin 250 de dolari până la finalul lunii septembrie 2025, însă valoarea se poate schimba în funcție de inflația din SUA.

De menționat este faptul că această taxă va fi rambursată la întoarcerea în țara de origine, cu mențiunea ca toate condițiile americane de ședere să fie respectate.

