Schimbare istorică la naționala lui Cruyff, Van Basten și Bergkamp. Cine este noul golgheter all-time al Portocalei Mecanice

Echipa naţională a Ţărilor de Jos a învins greu, în deplasare, scor 3-2, echipa naţională a Lituaniei, într-un meci din cadrul grupei G a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Memphis Depay a înscris două goluri şi a devenit cel mai bun marcator din istoria naţionalei sale.

Depay, dublă în poarta lui Gertomonas, de la U Cluj

La Kaunas, olandezii au crezut că vor avea o misiune ușoară, mai ales după ce au deschis scorul încă din minutul 11, când Cody Gakpo, de la Liverpool, a fost omul cu pasa decisivă şi Memphis Depay a înscris.

A fost golul cu numărul 51 sub tricoul naționalei, care l-a ajutat să devină golgeterul all-time al Portocalei Mecanice. Depay a debutat la națională în 2013 și un an mai târziu a înscris primul lui gol pentru batavi.

Minutul 33 a adus golul de 2-0 pentru olandezi, Quinten Timber marcând primul său gol pentru naţională. Însă gazdele au schimbat tabela în numai şapte minute, revenind incredibil. Gvidas Gineitis a redus din diferenţă în minutul 36, iar Edvinas Girdvainis a egalat în minutul 43.

După pauză Memphis Depay a înscris, în minutul 63, în poarta lui şi a ajuns la 52 de goluri marcate pentru naţionala olandeză. Oaspeţii au avut un final de partidă infernal, pentru că lituanienii au căutat să egaleze, însă, în cele din urmă, Lituania – Ţările de Jos s-a terminat 2-3.

Golgheterii all-time ai naționalei Țărilor de Jos

1. Depay 52 goluri/104 meciuri

2. Van Persie 50/ 102

3. Huntelaar 42/76

4. Kluivert 40/79

5. Bergkamp 37/79

6. Robben 37/96

7. Wilkes 35/38

8. Van Nistelrooj 35/70

9. Lenstra 33/47

10. Cruyff 33/48

Van Basten a marcat 24 de goluri pentru Olanda, iar Gullit 17 goluri.

Depay joacă acum în Brazilia

. El a mai jucat la PSV Eindhoven, Manchester United, Lyon, Barcelona și Atletico Madrid.

Memphis este în Top 10 și al celor mai selecționați jucători olandezi. A ajuns la 104 meciuri și mai are nevoie de 30 de partide pentru a-l egala pe Wesley Sneijder, deținătorul recordului de la naționala Țărilor de Jos.

Olandezii antrenați de Ronald Koeman, conduc în grupa G, cu 10 puncte din patru meciuri. Pe locul secund se află Polonia, cu 7 puncte tot din patru meciuri, urmată de Finalanda, cu 7 puncte. Lituania are trei puncte, iar Malta două.