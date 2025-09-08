Sport

Schimbare istorică la naționala lui Cruyff, Van Basten și Bergkamp. Cine este noul golgheter all-time al Portocalei Mecanice

Memphis Depay a reușit o dublă cu Lituania și a ajuns la 52 de reușite, devenind cel mai bun marcator din istoria naționalei Țărilor de Jos
Catalin Oprea
08.09.2025 | 07:30
Schimbare istorica la nationala lui Cruyff Van Basten si Bergkamp Cine este noul golgheter alltime al Portocalei Mecanice
ULTIMA ORĂ
Memphis Depay este golgheterul all time al nationalei Olandei FOTO X

Echipa naţională a Ţărilor de Jos a învins greu, în deplasare, scor 3-2, echipa naţională a Lituaniei, într-un meci din cadrul grupei G a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Memphis Depay a înscris două goluri şi a devenit cel mai bun marcator din istoria naţionalei sale.

ADVERTISEMENT

Depay, dublă în poarta lui Gertomonas, de la U Cluj

La Kaunas, olandezii au crezut că vor avea o misiune ușoară, mai ales după ce au deschis scorul încă din minutul 11, când Cody Gakpo, de la Liverpool, a fost omul cu pasa decisivă şi Memphis Depay a înscris.

A fost golul cu numărul 51 sub tricoul naționalei, care l-a ajutat să devină golgeterul all-time al Portocalei Mecanice. Depay a debutat la națională în 2013 și un an mai târziu a înscris primul lui gol pentru batavi.

ADVERTISEMENT

Minutul 33 a adus golul de 2-0 pentru olandezi, Quinten Timber marcând primul său gol pentru naţională. Însă gazdele au schimbat tabela în numai şapte minute, revenind incredibil. Gvidas Gineitis a redus din diferenţă în minutul 36, iar Edvinas Girdvainis a egalat în minutul 43.

După pauză Memphis Depay a înscris, în minutul 63, în poarta lui Gertomonas, de la Universitatea Cluj, şi a ajuns la 52 de goluri marcate pentru naţionala olandeză. Oaspeţii au avut un final de partidă infernal, pentru că lituanienii au căutat să egaleze, însă, în cele din urmă, Lituania – Ţările de Jos s-a terminat 2-3.

ADVERTISEMENT
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24.ro
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”

Golgheterii all-time ai naționalei Țărilor de Jos

1.   Depay 52 goluri/104 meciuri

2.   Van Persie 50/ 102

3.   Huntelaar 42/76

4.   Kluivert 40/79

5.   Bergkamp 37/79

6.   Robben 37/96

7.   Wilkes 35/38

8.   Van Nistelrooj 35/70

9.   Lenstra 33/47

10.  Cruyff 33/48

Van Basten a marcat 24 de goluri pentru Olanda, iar Gullit 17 goluri.

Depay joacă acum în Brazilia

Depay,  în vârstă de 31 de ani, joacă acum în Brazilia, la Corinthians, unde s-a transferat în 2024. El a mai jucat la PSV Eindhoven, Manchester United, Lyon, Barcelona și Atletico Madrid.

ADVERTISEMENT
Trump a întârziat cu 45 de minute startul evenimentului! Peste 24.000 de oameni...
Digisport.ro
Trump a întârziat cu 45 de minute startul evenimentului! Peste 24.000 de oameni au reacționat, iar președintele SUA nu s-a abținut

Memphis este în Top 10 și al celor mai selecționați jucători olandezi. A ajuns la 104 meciuri și mai are nevoie de 30 de partide pentru a-l egala pe Wesley Sneijder, deținătorul recordului de la naționala Țărilor de Jos.

Olandezii antrenați de Ronald Koeman, conduc în grupa G, cu 10 puncte din patru meciuri. Pe locul secund se află Polonia, cu 7 puncte tot din patru meciuri, urmată de Finalanda, cu 7 puncte. Lituania are trei puncte, iar Malta două.

ADVERTISEMENT
Rușii au distrus locuința unui internațional ucrainean, în care se aflau soția, însărcinată...
Fanatik
Rușii au distrus locuința unui internațional ucrainean, în care se aflau soția, însărcinată în opt luni, și copilul acestuia
Asalt la vedeta lui Cristi Chivu! „Dorim să îl transferăm. Am făcut o...
Fanatik
Asalt la vedeta lui Cristi Chivu! „Dorim să îl transferăm. Am făcut o ofertă”
Familia „alb-albastră“ se mărește! O vedetă a Universității Craiova a devenit tată
Fanatik
Familia „alb-albastră“ se mărește! O vedetă a Universității Craiova a devenit tată
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
E revoltat că fiul său e numit 'nepotul lui Ilie Balaci'. Tiradă uluitoare:...
iamsport.ro
E revoltat că fiul său e numit 'nepotul lui Ilie Balaci'. Tiradă uluitoare: 'E băiatul meu! Sunt lucruri foarte grave, mă dor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!