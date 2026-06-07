Schimbare la Dinamo după venirea lui Nuno Campos: „E o măsură normală”. Cum arată staff-ul portughezului

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, 6 iunie, Dinamo București l-a prezentat oficial pe antrenorul portughez Nuno Campos. Cele două părți au ajuns la o înțelegere foarte repede. S-a întâmplat asta la doar două zile după ce clubul din SuperLiga anunța despărțirea de Zeljko Kopic. În zilele care urmează se va produce o schimbare importantă la echipa din Ștefan cel Mare. Andrei Nicolescu a oferit detalii și despre staff-ul portughezului.

Ce se întâmplă cu reunirea lui Dinamo. Schimbare importantă după numirea lui Nuno Campos pe banca tehnică

Președintele executiv al lui Dinamo a fost prezent duminică, 7 iunie, în platoul FANATIK SUPERLIGA. La o zi după ce clubul alb-roșu l-a prezentat oficial pe Nuno Campos, 51 de ani, în postura de nou tehnician al echipei, Andrei Nicolescu a anunțat o schimbare importantă în programul echipei pentru următoarea perioadă.

ADVERTISEMENT

Astfel, dacă Zeljko Kopic nu ar fi plecat, reunirea lotului „câinilor” s-ar fi făcut pe 15 iunie. Acum, , situația se schimbă un pic. Jucătorii se vor reuni pe 12 iunie. „Zilele astea sunt foarte intense între departamentul nostru de director sportiv și scouting și el (n.r. Nuno Campos) pentru alegerea țintelor de viitor. E clar că așa cum am făcut cu toată lumea așa facem și acum.

El (n.r. antrenorul) trebuie să fie parte importantă din procesul de selecție. Adică viziunea lui despre modul în care vrea să construiască trebuie să primeze sau să aibă un cuvânt important de spus în alegerea jucătorilor cu care vrem să abordăm sezonul următor. El va veni miercuri noaptea, probabil joi dimineața. Joi o să programăm o conferință de presă și cumva am schimbat un pic programul în sensul în care aveam reunirea pe 15 iunie, o s-o avem un pic mai devreme, pe 12 iunie.

ADVERTISEMENT

Vor veni în majoritate jucătorii care au fost împrumutați anul trecut și jucătorii mai tineri care au jucat mai puțin, pentru a trece și el un pic în revistă și a-i cunoaște un pic. Este o măsură, zic eu, normală. Dacă rămâneam cu Mister Kopic, era clar că ne vedem pe 15, pentru că știam de unde plecăm și toate lucrurile erau clare. Așa, cred că ne trebuie un pic mai mult timp de adaptare”, a spus Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Cum arată staff-ul portughezului Nuno Campos la Dinamo

. Presa maghiară a scris că, alături de lusitan, la Dinamo vor veni și cei doi colaboratori pe care i-a avut la Zalaegerszeg. ”Dinamo l-a cumpărat pe Campos, iar împreună cu el pleacă și cei doi secunzi ai săi, Gonçalo Gil Cruz și João Pedro Bagão”, au scris jurnaliștii de la .

ADVERTISEMENT

La FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a confirmat această componență a staff-ului lui Nuno Campos. Mai trebuie instalat doar antrenorul cu portarii. Oficialul lui Dinamo a profitat de ocazie pentru a vorbi de modul de lucru al lui Campos. „(n.r. Nuno Campos vine cu doi secunzi și preparatorul fizic) Da. Iar ceea ce este foarte important, un lucru pe care noi îl apreciem, este că e foarte deschis în lucrul cu asistenții lui și cumva face o echipă pe anumite zone.

Își deleagă o parte din atribuții asistenților cu care lucrează și asta ne le înlesnește și nouă fluxul de informații. Poate un om nu e capabil să asimileze foarte multe informații dintr-o dată. Când sunt mai mulți e mai ușor să facem trecerea asta. Adică va fi o perioadă, trebuie să recunoaștem, provocatoare, pentru că să asimilezi atât de multă informație când te duci la un club nou, poate când ești de unul singur îți mai scapă lucruri. Când ai o echipă totuși în spate care cumva le structurează, cred că și asimilarea e mai bună și trecerea mai ușoară”, afirmă oficialul „câinilor”.

ADVERTISEMENT