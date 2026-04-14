Schimbare majoră în fotbal! Noua regulă a penalty-ului, aplicată în premieră într-un meci de primă ligă

Fotbalul se schimbă din nou. Recent, noua regulă a penalty-urilor a fost implementată în premieră în campionatul Portugaliei. Dacă executantul lovește mingea accidental cu ambele picioare, golul nu se mai anulează. Lovitura de la punctul cu var se repetă de acum.

Schimbare majoră în fotbal: regula penalty-urilor, rescrisă!

În meciul din prima ligă a Portugaliei, Tondela – Gil Vicente, încheiat 1-1, Murilo, atacantul echipei oaspete, a marcat de la punctul cu var, însă după ce, în prealabil, atinsese mingea cu ambele picioare în momentul execuției, întrucât a alunecat.

Arbitrul a fost chemat în fața monitorului VAR și a constatat că dubla atingere nu a fost una intenționată, ci una total accidentală. Jucătorul nu a încercat să își creeze un avantaj. Conform noului regulament, după astfel de faze, execuția penalty-ului se repetă și nu se mai anulează, așa cum se întâmpla în sezonul precedent.

Totul despre noua regulă din fotbalul mondial. Când se repetă penalty-ul

iar balonul intră în poartă, lovitura se repetă. Dacă aceeași dublă atingere accidentală are loc, dar mingea nu intră în poartă, se acordă lovitură liberă indirectă pentru adversari sau se lasă avantaj, dacă echipa care se apără are clar de câștigat din fază. În cazul seriilor de departajare, o astfel de execuție nereușită este trecută ca ratată.

Arbitrii trebuie să facă diferența între atingerea accidentală și cea deliberată. Dacă mingea îi ricoșează executantului în piciorul de sprijin sau este atinsă simultan cu ambele picioare din cauza unei alunecări, vorbim despre un contact involuntar. Dacă, în schimb, jucătorul joacă deliberat mingea a doua oară înainte ca aceasta să fie atinsă de altcineva, sancțiunea rămâne lovitură liberă indirectă pentru adversari.

De ce s-a schimbat regulamentul. Totul a început după un meci între Real Madrid și Atletico

Totul a plecat de la scandalul uriaș produs după penalty-ul executat de Julián Álvarez în duelul din UEFA Champions League. UEFA a explicat atunci că, potrivit regulii aflate în vigoare la acel moment, golul trebuia anulat, deoarece atacantul atinsese mingea cu piciorul de sprijin înainte de șut.

IFAB a venit apoi, pe 2 iunie 2025, cu o clarificare oficială pentru Legea 10 și Legea 14, iar UEFA a anunțat chiar din 3 iunie 2025 că noua interpretare intră imediat în toate meciurile sale. Ulterior, IFAB a inclus această clarificare și în modificările oficiale ale Legilor Jocului, aprobate pentru ciclul următor.