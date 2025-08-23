Schimbare majoră la Aeroportul Otopeni. Pasagerii vor avea parte de o surpriză la controlul bagajelor

Pasagerii care se vor îmbarca de pe vor avea parte de o surpriză plăcută atunci când vor trece pe la controlul bagajelor de cabină. A început schimbarea scanerelor, iar în scurt timp procesul va fi complet.

De la 1 septembrie poţi urca în avion cu apa cumpărată de la supermarket

Modificarea principală este că datorită acestor scannere nu va mai fi nevoie scoaterea din bagaje a dispozitivelor electronice, iar lichidele și gelurile care se află în recipiente mai mari de 100 de mililitri vor fi permise în bagajele de cabină, după cum scrie . De altfel, această ultimă prevedere a început deja să fie aplicată pe multe dintre aeroporturile din celelalte ţări ale Uniunii Europene.

Potrivit sursei citate, la noile scanere au fost instalate și sisteme automate pentru mutarea tavilor folosite pentru depozitarea bagajelor pentru scanare.

Până sâmbătă dimineaţă fuseseră schimbate deja patru scanere, restul urmând să fie schimbate în perioada imediat următoare. Cel mai probabil, vor fi total eliminate după data de 1 septembrie 2025, după înlocuirea completă a vechilor scanere.

Cinci aeroporturi din România sunt dotate cu scanere moderne

În momentul de faţă, scanere de acest tip există pe aeroporturile din Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara, Sibiu și București. Comisia Europeană este cea care a autorizat instalarea pe aeroporturile din Uniunea Europeană a scanerelor care le permit pasagerilor să transporte în bagajele de mână recipiente cu lichide cu un volum mai mare de 100 de mililitri și elimină obligația scoaterii dispozitivelor electronice din bagaje la controlul de securitate.

Scanerele de tip nou sunt deja folosite în Austria, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Cipru, Republica Cehă, Spania și Suedia.

Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti a înlocuit în urmă cu câteva luni și scanerele pentru verificarea pasagerilor, la toate punctele de securitate de la aeroportul „Henri Coandă”.