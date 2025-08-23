News

Schimbare majoră la Aeroportul Otopeni. Pasagerii vor avea parte de o surpriză la controlul bagajelor

Se schimbă regulile de securitate la Aeroportul "Henri Coandă". Pasagerii vor trece mai uşor de controlul bagajelor de cabină.
Daniel Spătaru
23.08.2025 | 14:20
Schimbare majora la Aeroportul Otopeni Pasagerii vor avea parte de o surpriza la controlul bagajelor
Aeroportul Otopeni are scanere noi pentru bagaje Foto: transfero.ro

Pasagerii care se vor îmbarca de pe Aeroportul „Henri Coandă” vor avea parte de o surpriză plăcută atunci când vor trece pe la controlul bagajelor de cabină. A început schimbarea scanerelor, iar în scurt timp procesul va fi complet.

De la 1 septembrie poţi urca în avion cu apa cumpărată de la supermarket

Modificarea principală este că datorită acestor scannere nu va mai fi nevoie scoaterea din bagaje a dispozitivelor electronice, iar lichidele și gelurile care se află în recipiente mai mari de 100 de mililitri vor fi permise în bagajele de cabină, după cum scrie boardindpass.ro. De altfel, această ultimă prevedere a început deja să fie aplicată pe multe dintre aeroporturile din celelalte ţări ale Uniunii Europene.

Potrivit sursei citate, la noile scanere au fost instalate și sisteme automate pentru mutarea tavilor folosite pentru depozitarea bagajelor pentru scanare.

Până sâmbătă dimineaţă fuseseră schimbate deja patru scanere, restul urmând să fie schimbate în perioada imediat următoare. Cel mai probabil, toate restricțiile amintite mai sus vor fi total eliminate după data de 1 septembrie 2025, după înlocuirea completă a vechilor scanere.

Cinci aeroporturi din România sunt dotate cu scanere moderne

În momentul de faţă, scanere de acest tip există pe aeroporturile din Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara, Sibiu și București. Comisia Europeană este cea care a autorizat instalarea pe aeroporturile din Uniunea Europeană a scanerelor care le permit pasagerilor să transporte în bagajele de mână recipiente cu lichide cu un volum mai mare de 100 de mililitri și elimină obligația scoaterii dispozitivelor electronice din bagaje la controlul de securitate.

Scanerele de tip nou sunt deja folosite în Austria, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Cipru, Republica Cehă, Spania și Suedia.

Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti a înlocuit în urmă cu câteva luni și scanerele pentru verificarea pasagerilor, la toate punctele de securitate de la aeroportul „Henri Coandă”.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
