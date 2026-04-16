Schimbare majoră la Craiova! Decizia care simplifică total startul viitorului sezon pentru Universitatea

Festivalul IntenCity nu va mai avea loc în 2026, iar vestea vine ca o „gură mare de oxigen“ pentru Universitatea Craiova. După patru ediții în care startul de sezon a fost dat peste cap de organizarea evenimentului pe Stadionul Ion Oblemenco, oltenii scapă, cel puțin temporar, de o problemă logistică devenită deja tradiție.

Universitatea Craiova scapă de o bătaie de cap la startul sezonului: nu se mai organizează IntenCity!

În ultimii patru ani, înainte de fiecare ediție a IntenCity organizată în Bănie, oficialii clubului au fost nevoiți să apeleze la Liga Profesionistă de Fotbal pentru a solicita programarea primului meci din campionat în deplasare. Situația devenise una previzibilă, iar Craiova pornea constant sezonul departe de propriii suporteri.

Decizia din acest an schimbă însă complet datele problemei. Fără festival pe „Oblemenco”, Universitatea Craiova nu mai este constrânsă să facă solicitări speciale și poate debuta în noul sezon de Superligă pe teren propriu, dacă tragerea la sorți va indica acest lucru.

În plus, absența evenimentului are implicații și pentru parcursul european. În eventualitatea în care oltenii vor câștiga titlul în SuperLiga și vor evolua în preliminariile Ligii Campionilor, nu vor mai exista impedimente legate de stadion, iar echipa își va putea disputa inclusiv meciul din primul tur preliminar chiar la Craiova, pe cea mai mare arenă a regiunii.

Anunțul anulării festivalului de anul acesta a fost făcut chiar de Lia Olguța Vasilescu, primarul Municipiului Craiova, care a explicat și motivul.

„Anul acesta IntenCity nu se mai organizează din cauza întârzierii aprobării bugetului și imposibilității organizării de achiziții publice în termen“, a transmis edilul pe .

Modernizări la „Ion Oblemenco”: nocturna va fi schimbată!

Stadionul „Ion Oblemenco” va beneficia de o schimbare majoră la sistemul de iluminat nocturn. Anunțul a fost făcut tot de către Lia Olguța Vasilescu, cea care a subliniat că investițiile din acest an includ modernizări la mai multe obiective din oraș, menite să crească confortul și siguranța suporterilor.

Stadionul „Ion Oblemenco", arena simbol a oltenilor, unde modernizarea nocturnei va permite desfășurarea meciurilor și evenimentelor sportive în condiții optime de vizibilitate și siguranță.

Deși nu a fost oferită o dată exactă pentru finalizarea lucrărilor, oficialii speră ca schimbarea nocturnei să fie realizată în acest an, astfel încât să fie funcțională pentru meciurile din SuperLigă și eventualele partide europene din această toamnă.

„Craiova își permite să ducă mai departe proiectele și să înceapă altele noi. Investițiile prinse anul acesta se referă la mai multe obiective necesare dezvoltării orașului, iar printre ele se regăsește și schimbarea nocturnei pe stadionul Ion Oblemenco“, este doar o parte din comunicatul postat de primarul Craiovei.

Stadionul „Ion Oblemenco”, bijuteria Universității Craiova din 2017

Inaugurat în 2017 cu un meci amical împotriva Slavia Praga, pierdut de Universitatea Craiova cu scorul de 0-4, stadionul „Ion Oblemenco” a devenit rapid un simbol al fotbalului oltean și unul dintre cele mai moderne din România. Arena găzduiește meciurile din SuperLiga și partidele europene ale Universității Craiova, echipa simbol a orașului.

Cu o capacitate de peste 30.000 de locuri, tribune acoperite, vestiare moderne, zone VIP și facilități media la standarde internaționale, stadionul oferă condiții excelente atât jucătorilor, cât și suporterilor. De la deschidere, , Sparta Praga (Cehia), Istanbul Başakşehir (Turcia), Spartak Trnava (Slovacia) și Leipzig (Germania).