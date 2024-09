Ianis Hagi poate spera că situația lui la Rangers se va schimba în bine. Președintele clubului, John Bennett (61 de ani), a demisionat, iar clubul de pe Ibrox a dezvăluit că fostul director, John Gilligan, va prelua temporar rolul de președinte, până la găsirea unui succesor permanent.

Schimbare majoră la Rangers. Șansă pentru Ianis Hagi

”Rangers anunță că John Bennett renunță la postul de președinte al clubului, din motive de sănătate. Decizia are efect imediat. Conducerea îi mulțumește sincer lui John.

Fostul director sportiv, John Gilligan, va prelua temporar poziția de președinte, până la instalarea unui înlocuitor permanent”, se arată în

Prin această schimbare Ianis Hagi speră să fie rechemat la prima echipă, după ce sub conducerea lui John Bennett antrenorul Philippe Clement l-a trimis la echipa secundă. John Gilligan era președinte la Rangers, în 2020, când Ianis Hagi a fost transferat de la Genk.

Potrivit jurnalistului Hugh Keevins, de la Daily Record, Ianis Hagi a fost scos din prima echipă a lui Rangers la sugestia fostului președinte. Motivul ar fi o care ar genera costuri suplimentare pentru Rangers, pe care clubul nu și le poate permite în acest moment.

După evoluția bună de la echipa națională a României în meciul cu Lituania, scor 3-1, din Liga Națiunilor, Ianis Hagi spera să reintre în grațiile antrenorul lui Rangers. Mijlocașul tricolor n-a primit însă răspuns afirmativ.

Philippe Clement a dat de înțeles că situația lui Ianis Hagi nu depinde doar de el. „Am mai spus-o în trecut, situația nu s-a schimbat. Nu e doar decizia mea. Vom vedea ce ne rezervă viitorul. Situația nu s-a schimbat în momentul de față și nu are sens să continuăm pe acest subiect”,

„Sunt jucătorul lui Rangers”

Ianis Hagi a transmis că nu vrea să plece de la Rangers, club cu care mai are contract până la 31 mai 2026.

”Eu sunt jucătorul lui Rangers. Iubesc clubul, am spus-o mereu. S-a vorbit foarte mult pe seama mea. Oameni din fotbal pe care îi respect enorm și-au dat cu părerea. Eu am postat două mesaje foarte clare pe contul de Instagram, eu vreau doar să joc fotbal.

Cred că n-am dezamăgit niciun antrenor care a avut încredere în mine. Așa cum și nea Mircea acum m-a convocat la echipa națională, ținând cont de situația mea.

Am fost într-o continuă comunicare cu dânsul, m-am pregătit cu echipa a doua. Am jucat oriunde doar pentru că iubesc fotbalul, este pasiunea mea”, a declarat Ianis Hagi.