Schimbare majoră la SGR care se aplică la Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour sau Mega Image. Dispare garanția de 50 de bani, ce vor primi oamenii în schimb

În aprilie 2025, Netflix va adăuga în catalogul său o serie de filme și seriale noi, oferind o gamă variată de genuri pentru toate gusturile. Iată câteva dintre cele mai așteptate lansări: :::contextList 【{"image_fetch": "Black Mirror Sezonul 7"}】 **Black Mirror: Sezonul 7** Serialul de antologie distopică revine cu șase episoade noi, inclusiv o continuare a episodului popular „USS Callister”. citeturn0search0 ::: :::contextList 【{"image_fetch": "Devil May Cry Netflix"}】 **Devil May Cry** O serie animată bazată pe celebra franciză de jocuri video, plină de acțiune și efecte vizuale spectaculoase. citeturn0news16 ::: :::contextList 【{"image_fetch": "Pulse serial Netflix"}】 **Pulse** Un serial dramatic medical care urmărește viața unor rezidenți în medicină de urgență la un spital din Miami. citeturn0search15 ::: :::contextList 【{"image_fetch": "Jurassic World Teoria Chaosului"}】 **Jurassic World: Teoria Chaosului – Sezonul 3** Continuarea aventurilor în lumea dinozaurilor, cu noi provocări și descoperiri. citeturn0news11 ::: :::contextList 【{"image_fetch": "Carlos Alcaraz A Mi Manera"}】 **Carlos Alcaraz: A Mi Manera** Un documentar care oferă o privire intimă asupra vieții și carierei tânărului tenisman spaniol. citeturn0news19 ::: Aceste titluri se alătură altor producții notabile, precum **"The Åre Murders"**, un serial suedez de tip Nordic noir lansat pe 5 februarie 2025, care a captivat publicul prin povestea sa captivantă și atmosfera unică. citeturn0search18 Pentru a rămâne la curent cu toate noutățile și pentru a viziona aceste titluri, asigură-te că ești abonat la Netflix și verifică periodic secțiunea de noutăți a platformei. Sursă foto: canva

