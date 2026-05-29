Schimbare majoră pentru Andrei Rațiu după eșecul din finala UEFA Conference League! „Trebuie luate anumite decizii”

Președintele lui Rayo Vallecano a confirmat faptul că se va produce o modificare majoră la club după finala pierdută contra lui Crystal Palace. Cum ar putea fi afectat Andrei Rațiu.
Bogdan Mariș
29.05.2026 | 09:30
Antrenorul lui Andrei Rațiu (27 de ani) de la Rayo Vallecano, Inigo Perez, va pleca de la echipă după înfrângerea din finala Conference League. FOTO: Hepta
Finala din UEFA Conference League, pierdută cu 0-1 contra lui Crystal Palace, a fost ultimul meci al antrenorului Inigo Perez (38 de ani) pe banca lui Rayo Vallecano. Plecarea tehnicianului a fost confirmată de președintele clubului, Raul Martin Presa, așadar Andrei Rațiu (27 de ani) ar urma să aibă un nou antrenor în cazul în care nu va părăsi formația din capitala Spaniei în această vară.

Andrei Rațiu va avea un nou antrenor. Inigo Perez pleacă de la Rayo

Rayo Vallecano a disputat miercuri prima finală din istoria clubului. S-a întâmplat chiar într-o competiție europeană, UEFA Conference League, însă, din nefericire pentru iberici, meciul a fost câștigat cu 1-0 de englezii de la Crystal Palace, eroul partidei fiind Jean-Philippe Mateta. Joi, președintele celor de la Rayo a anunțat că echipa va avea un alt antrenor începând din următorul sezon.

„Nu știu cine va antrena echipa în următorul sezon. Inigo Perez e un antrenor grozav și o persoană bună, mi-ar fi plăcut să rămână pentru totdeauna, i-am și spus asta. Îmi doream un proiect similar cu cel al lui Simeone de la Atletico Madrid, dar clubul și emblema vin înainte de oricine și anumite decizii trebuie luate”, a afirmat Raul Martin Presa, conform Marca. Experiența de la Rayo a fost prima a lui Inigo Perez ca antrenor principal.

Tehnicianul a sosit la echipă în 2022, ca antrenor secund al lui Andoni Iraola, și a plecat în 2023 pentru a-l însoți pe acesta la Bournemouth, însă nu a reușit, deoarece nu a primit permisul de muncă. S-a întors la Rayo în februarie 2024, de această dată ca antrenor principal, și a reușit să salveze echipa de la retrogradare în acel sezon. Madrilenii au terminat pe locul 8 sub comanda sa în ultimele două stagiuni din La Liga, însă cea mai importantă performanță rămâne calificarea în finala UEFA Conference League, pierdută contra lui Crystal Palace la Leipzig.

Inigo Perez, favorit să preia o echipă de Champions League

Inigo Perez nu va rămâne mult timp fără un loc de muncă după plecarea de la Rayo. Presa iberică a anunțat încă de la începutul acestei luni că tehnicianul este favorit pentru a o prelua pe Villarreal, echipă care a rămas fără antrenor după despărțirea de Marcelino Garcia Toral, care s-a produs la finalul sezonului actual din La Liga.

„Submarinul galben” și-a asigurat locul 3 în clasament după ce a spulberat-o pe Atletico Madrid cu 5-1 în ultima etapă a sezonului din La Liga și va evolua în următoarea stagiune de UEFA Champions League. Ibericii vor face parte din urna a 3-a la tragerea la sorți pentru faza ligii, care va avea loc pe 27 august. Villarreal este clubul la care s-a format Andrei Rațiu, iar gruparea a deținut 50% din drepturile internaționalului român până în vara anului trecut, când Rayo le-a achiziționat pentru 5 milioane de euro.

