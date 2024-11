Schimbare neașteptată în Rapid – Petrolul! Accidentat, ”centralul” Florin Andrei a fost înlocuit de Iulian Dima

Arbitrul Florin Andrei s-a accidentat în finalul partidei Rapid – Petrolul și nu a mai putut continua jocul, astfel că ultimele minute la centru s-a aflat Iulian Dima, cel care fusese delegat ca rezervă.

Rezerva Iulian Dima l-a înlocuit pe Florin Andrei la Rapid – Petrolul

Era minutul 77 al întâlnirii din Giulești, din etapa a 18-a din SuperLiga, când ”centralul” Florin Andrei a resimțit dureri musculare și a mers la marginea terenului pentru a primi îngrijiri medicale.

Cu toată intervenția doctorilor, arbitrul nu a mai putut continua jocul și a fost nevoit să-i cedeze locul arbitrului de rezervă Iulian Dima. După o pauză de aproximativ 5 minute cauzată de această schimbare, partida a putut continua.

În vârstă de 38 de ani, Florin Andrei nu mai arbitrase un meci de la începutul lunii, atunci când s-a aflat la ”centru” în derby-ul Universitatea Craiova – FCSB 1-1, din runda cu numărul 15 din SuperLiga.

La acea partidă, ”centralul” . El l-a eliminat de la olteni pe Ștefan Vlădoiu în prima repriză, pentru ca în finalul jocului să-i trimită mai repede la vestiare pe Baba Alhassan și Joyskim Dawa de la oaspeți.

Florin Andrei, făcut praf de Mihai Rotaru

Prestația lui Florin Andrei de la întâlnirea din Bănie a stârnit furia ambelor tabere. Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a acuzat la FANATIK SUPERLIGA faptul că .

”Din punctul meu de vedere, un arbitru cu experiență nu ar fi dat niciodată acolo al doilea galben la Vlădoiu. Sau să glumim puțin, un arbitru cu foarte mare experiență nici la două galbene nu dădea roșu. Din punctul meu de vedere a pierdut jocul din mână în anumite momente.

Imediat după ce am rămas în 10 am avut un penalty clar la Paradela. Trebuia să fie și galben pentru că era o situație clară de gol. Este un penalty cât casa la Paradela și galben. Am luat opinia a doi arbitri, iar opinia este clară, penalty și galben pentru că întrerupe o situație clară de gol.

Este penalty, Crețu nu atinge mingea, Paradela ciupește mingea, îl faultează și după ce îl faultează Paradela șutează în pulpa lui Crețu. Nu se discută, acolo este un penalty clar. Aproape toate deciziile luate de central au fost împotriva noastră”, a declarat Rotaru.