Schimbare pe piața media după ratarea calificării la Campionatul Mondial. Cine transmite la TV meciul Slovacia – România

România a ratat calificarea la CM după 0-1 cu Turcia. Tricolorii joacă marți un amical cu Slovacia, fără miză. Unde se poate vedea la TV partida. Toate detaliile, pe FANATIK.ro.
Alex Bodnariu
28.03.2026 | 17:55
Cine transmite, de fapt, meciul Slovacia - România
Naționala României a ratat șansa calificării la Campionatul Mondial. Joi seara, echipa lui Mircea Lucescu a fost învinsă de Turcia pe Beșiktaș Park din Istanbul. Totuși, jucătorii nu se vor întoarce încă la cluburi. Marți, tricolorii vor evolua într-un meci amical cu Slovacia. Partida nu va mai fi transmisă pe Prima TV.

România va juca un amical cu Slovacia la Bratislava. Unde se vede duelul

Conform calendarului FIFA, în luna martie echipele naționale trebuie să joace două meciuri, fie ele oficiale sau amicale. Cum România a evoluat la barajul pentru Campionatul Mondial, acum este obligată să dispute o partidă fără miză reală. Adversarul este Slovacia, națională care, la rândul ei, a fost eliminată din semifinala barajului.

Slovacia a trăit o dezamăgire poate și mai mare decât România. Adversara tricolorilor a jucat în semifinală pe teren propriu, în fața reprezentativei statului Kosovo, și a pierdut surprinzător cu scorul de 3-4. Astfel, slovacii vor vedea și ei Campionatul Mondial din fața televizoarelor. Până atunci însă urmează amicalul cu naționala lui Mircea Lucescu.

Prima Sport și Antena 1, cele două posturi care în ultimii ani au transmis meciurile echipei naționale, au făcut o înțelegere legată de partidele de la baraj. Prima Sport a difuzat meciul cu Turcia, urmărit de milioane de români, iar Antena a rămas cu duelul de marți seara. În cazul în care tricolorii ar fi câștigat la Istanbul, Antena ar fi transmis poate cel mai important eveniment sportiv pentru țara noastră din ultimii ani.

„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă...
Digi24.ro
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz

Antena pare că a ieșit mai prost din această înțelegere. S-a mizat, cel mai probabil, pe o eventuală surpriză la Istanbul. Așa însă, cifrele vor fi cu siguranță mai reduse la Slovacia – România față de cele de la Turcia – România, întrucât comparăm un meci amical cu unul în care miza era calificarea la Campionatul Mondial.

Ion Țiriac critică investiția de 117 milioane € a Guvernului României: ”Cea mai...
Digisport.ro
Ion Țiriac critică investiția de 117 milioane € a Guvernului României: ”Cea mai mare prostie”
Gino Iorgulescu și-a scos la vânzare vila din Primăverii. Cum arată locuința de...
Fanatik
Gino Iorgulescu și-a scos la vânzare vila din Primăverii. Cum arată locuința de lux pe care șeful LPF cere o avere. Foto
Gloria Bistrița – Ikast, live video în returul play-off-ului Champions League la handbal...
Fanatik
Gloria Bistrița – Ikast, live video în returul play-off-ului Champions League la handbal feminin. Meci de totul sau nimic
Ion Țiriac, reacție vehementă după ce România a ratat un nou Mondial: „Calificarea...
Fanatik
Ion Țiriac, reacție vehementă după ce România a ratat un nou Mondial: „Calificarea s-a pierdut acum 20-30 de ani”
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
