Schimbare pe piața media după ratarea calificării la Campionatul Mondial. Cine transmite la TV meciul Slovacia – România

Naționala României a ratat șansa calificării la Campionatul Mondial. Joi seara, echipa lui Mircea Lucescu a fost învinsă de Turcia pe Beșiktaș Park din Istanbul. Totuși, jucătorii nu se vor întoarce încă la cluburi. Marți, tricolorii vor evolua într-un meci amical cu Slovacia. Partida nu va mai fi transmisă pe Prima TV.

România va juca un amical cu Slovacia la Bratislava. Unde se vede duelul

Conform calendarului FIFA, în luna martie echipele naționale trebuie să joace două meciuri, fie ele oficiale sau amicale. Cum România a evoluat la barajul pentru Campionatul Mondial, acum este obligată să dispute o partidă fără miză reală. Adversarul este Slovacia, națională care, la rândul ei, a fost eliminată din semifinala barajului.

Adversara tricolorilor a jucat în semifinală pe teren propriu, în fața reprezentativei statului Kosovo, și a pierdut surprinzător cu scorul de 3-4. Astfel, slovacii vor vedea și ei Campionatul Mondial din fața televizoarelor. Până atunci însă urmează amicalul cu naționala lui Mircea Lucescu.

Cine transmite, de fapt, meciul Slovacia – România

au făcut o înțelegere legată de partidele de la baraj. Prima Sport a difuzat meciul cu Turcia, urmărit de milioane de români, iar Antena a rămas cu duelul de marți seara. În cazul în care tricolorii ar fi câștigat la Istanbul, Antena ar fi transmis poate cel mai important eveniment sportiv pentru țara noastră din ultimii ani.

Antena pare că a ieșit mai prost din această înțelegere. S-a mizat, cel mai probabil, pe o eventuală surpriză la Istanbul. Așa însă, cifrele vor fi cu siguranță mai reduse la Slovacia – România față de cele de la Turcia – România, întrucât comparăm un meci amical cu unul în care miza era calificarea la Campionatul Mondial.