Schimbare radicală de situație în cazul lui Denis Drăguș! FCSB are concurență pentru atacantul dorit insistent de Gigi Becali

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În căutarea unui atacant, Gigi Becali a hotărât să aștepte un răspuns final din partea lui Denis Drăguș. Deși jucătorul își dorește să se întoarcă în țară, FCSB are parte de concurență. Pentru că atacantul este și pe lista altor cluburi.

Concurență pentru FCSB la transferul lui Denis Drăguș

Denis Drăguș mai are doi ani de contract cu Trabzonspor, dar nu intră în planurile de viitor și negociază posibilitatea de a rupe înțelegerea. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, internaționalul român pe care ar mai avea-o de câștigat până la finalul contractului, dar turcii nici nu vor să audă de așa ceva.

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În aceste condiții, sosirea atacantului la FCSB pare o variantă destul de îndepărtat. Și, în plus, jurnalistul turc Serdar, un apropiat al lui Trabzonspor, a anunțat că există numeroase formații care doresc împrumutul lui Drăguș.

”Denis Drăguș nu vrea să renunțe la această sumă, deoarece primește anual 1,6 milioane de euro de la Trabzonspor. Cel puțin 6-7 cluburi din țară și din străinătate doresc să-l împrumute pe jucător, plătind o parte din salariul său. Trabzonspor privește favorabil aceste oferte”, a scris acesta, pe rețelele de socializare.

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Denis Dragus Trabzonspor'dan yıllık 1.6 Milyon Euro aldığı için oyuncu bu parayı bırakmak istemiyor. Yurt içi ve yurt dışından en az 6-7 kulüp oyuncunun maaşının bir bölümünü ödeyerek kiralamak istiyor. Trabzonspor bu tekliflere sıcak bakıyor. — Serdar (@tserdarsx)

Cât ar câștiga Drăguș la FCSB

În urmă cu zece zile, presa din Turcia a anunțat că FCSB ar fi dispusă și să plătească o sumă de bani în schimbul transferului lui Denis Drăguș, însă și a explicat că jucătorul este așteptat doar dacă va fi liber de contract.

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”Nu, nu e adevărat. Eu îl aștept în continuare pe Denis Drăguș, dar nu este adevărat ce a apărut. Dacă vine, bine. Dar trebuie să se înțeleagă cu ei, nu am treabă. Nu plătesc niciun ban pe transfer, eu îl iau împrumut dacă va fi să fie”, a declarat Becali.

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Patronul ”roș-albaștrilor” i-a pregătit internaționalului român un , plus un bonus de 500.000 de euro pentru câștigarea titlului și calificarea în grupa de Champions League, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.