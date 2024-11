Schimbare radicală la Netflix. Se aplică și în România. Se desființează o cantitate masivă de filme și seriale

Netflix va elimina aproape toate filmele și serialele în care spectatorii puteau decide soarta personajelor. Acest tip de format a făcut furori în ultimii ani.

Decizie surprinzătoare luată de Netflix. Dispar o mulțime de filme și seriale din catalog

care îi va dezamăgi pe mulți dintre abonații săi. Aproape toate filmele și serialele interactive vor dispărea de pe platformă. Din cele 24 de titluri care existau până acum, doar patru vor mai putea fi văzute după 1 decembrie, menționează

Ce înseamnă conținut interactiv? și seriale în care tu, ca spectator, poți alege cum continuă povestea. Practic, la anumite momente din film, ți se dă posibilitatea să decizi ce va face personajul principal. În acest fel, poți crea propria ta versiune a poveștii.

Deși Netflix a mizat inițial pe filmele interactive ca fiind viitorul în divertisment, platforma face acum o schimbare radicală.

Titlurile eliminate din catalog

Din fericire, câteva dintre cele mai populare titluri vor rămâne disponibile. Este vorba despre “Black Mirror: Bandersnatch”, care a făcut senzație când a apărut, “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend”, “Ranveer vs. Wild with Bear Grylls” și “You vs. Wild”.

Totuși, majoritatea acestora vor dispărea de pe platformă, chiar dacă multe producții sunt îndrăgite de fani. Printre ele se numără “Carmen Sandiego”, “Boss Baby” și chiar primul film interactiv făcut vreodată de Netflix, “Pisoi în cizme: Captiv într-o poveste epică”.

Reprezentanții Netflix au luat această decizie deoarece vor să își îndrepte atenția către alte tipuri de tehnologii.

„Această funcționalitate și-a atins scopul, dar acum ne limitează, având în vedere că ne concentrăm pe alte inovații tehnologice”, a explicat Kelleher pentru The Verge, potrivit

În viitor, se pare că platforma vrea să se concentreze mai mult pe jocuri video, în special cele pentru telefoane mobile. Deja există câteva jocuri pe care abonații le pot descărca pe telefon.

Deși, în trecut, Netflix a încercat să dezvolte jocuri mai complexe și chiar plănuia să deschisă un studio special pentru acest lucru, compania s-a lovit de mai multe obstacole iar proiectul a fost imediat închis.