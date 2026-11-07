Schimbare radicală la Turneul Campioanelor! Ce au făcut jucătoarele prezente la ediția din acest an

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La Turneul Campioanelor 2026 (WTA Finals) de la Indian Wells, jucătoarele au renunțat la rochiile clasice de seară în favoarea unor ținute streetwear și high-fashion nonconformiste. Ședința foto oficială publicată pe 6 noiembrie 2026 a fost realizată sub tema „spectatoare și fane în tribune” (Courtside Couture), fără o fotografie de grup completă a celor opt finaliste.

Jucătoarele de tenis au renunțat la rochiile de gală

Conceptul vestimentar, coordonat de stilistul Danyul Brown, a inclus piese din colecțiile Toamnă/Iarnă 2026 și Resort 2027 ale unor case de modă celebre.

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Aryna Sabalenka a combinat stilul sport cu luxul, purtând o jachetă roșie Nike, fustă neagră din piele și pantofi Gucci, accesorizate cu șosete roșii Comme Si, ceas Audemars Piguet și bijuterii Material Good.

Americanca Coco Gauff a optat pentru un ansamblu Miu Miu format dintr-un sacou structurat, fustă mini în carouri și cizme înalte maro. Jessica Pegula a purtat un compleu clasic Chanel din tweed maro, cu fustă midi și cămașă albastră.

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Elina Svitolina nu face poze cu Aryna Sabalenka și Mirra Andreeva

Rusoaica Mirra Andreeva a apărut tot într-o creație Chanel, un ansamblu albastru texturat cu jachetă asortată.

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Karolína Muchová a ales o abordare avangardistă de la Balenciaga, cu o jachetă neagră supradimensionată din piele, fustă roz plisată, șosete trei sferturi și pantofi cu toc. Iar Linda Nosková a adoptat un stil tomboy cu piese suprapuse de la The Frankie Shop și Missoni.

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Spre deosebire de edițiile anterioare, organizatorii WTA au realizat doar portrete individuale pentru proba de simplu (și cadre restrânse, precum cel cu Gauff, Rybakina și Sabalenka lângă trofeul Mercedes-Benz). Decizia vine și în contextul în care ucraineanca Elina Svitolina refuză să pozeze alături de sportivele din Rusia și Belarus (Aryna Sabalenka și Mirra Andreeva).

Fanii au criticat schimbarea de ținută

Schimbarea radicală de la rochiile de gală (purtate la edițiile din Riad, 2024–2025) la ținute street-ready și combinații îndrăznețe de șosete cu tocuri a stârnit numeroase dezbateri pe rețelele sociale, mulți fani criticând alegerile stilistului în comunitățile online de tenis.

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Cele opt sportive sunt împărțite în 2 grupe de 4. Tragerea la sorți a avut loc marți, 3 noiembrie, iar grupele arată în felul următor:

Grupa 1: Elena Rybakina (1 WTA), Coco Gauff (4 WTA), Jessica Pegula (5 WTA), Linda Noskova (8 WTA);

Grupa 2: Aryna Sabalenka (2 WTA), Mirra Andreeva (3 WTA), Elina Svitolina (6 WTA), Karolina Muchova (7 WTA).

Primele partide încep mâine și se vor disputa după următorul program:

Duminică, 8 noiembrie, începând cu ora 22:00

Elena Rybakina vs. Linda Noskova

Coco Gauff vs. Jessica Pegula

Luni, 9 noiembrie, începând cu ora 22:00

Aryna Sabalenka vs. Karolina Muchova

Mirra Andreeva vs. Elina Svitolina