Sport

Schimbare radicală pentru fostul coleg al lui Adrian Mutu care era confundat cu un om al străzii. Cum arată acum

Un fost sportiv, retras din activitate la 33 de ani, care a fost coleg cu Adrian Mutu, a trecut printr-o mare transformare. Look-ul adoptat în ultima perioadă era unul extrem de neîngrijit.
Alexa Serdan
19.07.2026 | 21:00
Schimbare radicala pentru fostul coleg al lui Adrian Mutu care era confundat cu un om al strazii Cum arata acum
Fostul fotbalist în perioada în care era de nerecunoscut. Sursa foto: X. Colaj: Fanatik
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O perioadă destul de lungă a fost confundat cu un om al străzii din cauza aspectului său. De curând, fostul fotbalist a recurs la o schimbare radicală, după ce ajunsese de nerecunoscut de fanii săi. Iată cum arată în momentul de față.

Transformare majoră pentru un fost sportiv de renume

Mateja Kezman (47 ani) este unul dintre cei mai admirați sportivi de origine sârbă. Fostul atacant, care a fost coleg cu Adrian Mutu, la Chelsea, în perioada 2004-2005, s-a retras departe de lume, ducând un trai simplu. O perioadă a avut barbă lungă și stufoasă, care făcea trimitere imediat la o persoană fără adăpost.

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Părul neîngrijit și cu multe fire albe păreau să-l îmbătrânească și mai mult. Toată lumea a rămas șocată când a văzut ultimele imagini de pe social media cu fostul fotbalist care ajunsese de nerecunoscut. De când trăiește departe de lumea fotbalului a decis să aibă un look neconvențional pe care, însă, l-a schimbat de curând.

Conform unei postări de pe rețelele de socializare, sârbul a renunțat complet la barbă. A rămas doar cu mustață, în timp ce părul și l-a tuns zero. Momentan, nu se știe care este motivul pentru care fostul atacant a făcut această transformare radicală. „Când combini două legende într-o imagine”, este mesajul de pe Instagram.

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În fotografie sunt surprinși Mateja Kezman și fotbalistul bosniac Almedin Ziljkic (30 ani). Cei doi se află într-o clinică de recuperare medicală din orașul sârb Novi Pazar. Localitatea reprezintă centrul cultural al bosniacilor din Serbia și al regiunii istorice Sandžak. În plus, locul este recunoscut ca un liant între etniile musulmane și ortodoxe.

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O postare distribuită de Fizioterapeut (@fizioterapeutt)

 

Ce a făcut după retragere fostul sportiv

Fotbalistul anului 2000 în fosta Iugoslavie și campion în cinci țări, Anglia, Turcia, Olanda, Belarus și Serbia, Mateja Kezman a ales să stea departe de faimă. După ieșirea din activitatea sportivă a devenit impresar. A făcut mai multe investiții imobiliare, fiind și proprietarul unor restaurante în Serbia și în Muntenegru.

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Totodată, fosta „Gheată de Argint” s-a concentrat ulterior pe viața de familie și pe credință. Din păcate, divorțul de femeia cu care era însurat din 2002 l-a făcut să piardă o sumă uriașă. Emilia, cea pe care o știa încă din adolescență și cu care are trei copii, Lazar, Aleksandra și Jakov, i-a cerut desfacerea actelor de căsătorie în 2012.

Procesul dintre cei doi parteneri de viață a durat 3 ani. Fostul atacant a fost nevoit ca la partaj să-i cedeze fostei soții jumătate de avere. La momentul respectiv veniturile lui erau estimate la 6 milioane de euro. Potrivit Sportal, femeia a rămas și cu o clădire în stațiunea Herceg Novi din Muntenegru. O vreme fostul sportiv s-a retras în munți.

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„Kezman este o persoană foarte religioasă, un creștin ortodox convins. Cu ani în urmă, când am mers în Serbia, în 2006, m-au dus la mănăstirea din vârful unui munte, unde se retrăgea. Călugării mi-au mărturisit că Mateja se va întoarce acolo odată ce se lasă de fotbal. Cred că și-a dedicat complet viața religiei…”, a dezvăluit un fan al lui Fenerbahce, cu care atacantul a câștigat titlul (2006-2007) și Supercupa în 2007-2008, relatează talksport.com.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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