Schimbare surprinzătoare în noul sezon Visuri la cheie: „De acum o să vă întâlniți cu ea”

Laura Boghiu s-a alăturat echipei Visuri la cheie. După trei ani, a decis să renunțe la postul său, dar nu oricum. Arhitecta va fi înlocuită chiar de Oana, sora ei geamăna.

Schimbare surprinzătoare în echipa Visuri la cheie. Laura Boghiu, înlocuită de sora ei geamănă

În ediția de miercuri, 11 mai 2022, a emisiunii La Măruță, difuzată pe Pro TV, Laura Boghiu a făcut un anunț important. După trei ani în care a făcut parte din echipa Visuri la cheie, arhitecta a decis să se concentreze pe alte proiecte. Totuși, Laura nu lasă locul neacoperit. În locul său, în noul sezon va apărea chiar sora ei geamănă.

„Eu sunt Oana și Laura mi-a predat ștafeta la Visuri la cheie. Ea pleacă și eu vin. Pleacă Boghiu, vine Boghiu”, a spus Oana.

Arhitecta spune că ea și Oana au împărțit totul dintotdeauna și a mărturisit că este convinsă că lasă emisiunea pe mâini bune.

„Renunț cu zâmbetul pe buze pentru că știu că în locul meu vine o persoană foarte bună, doar lucrăm împreună. Mi-au ajuns trei ani, mi-a fost foarte complicat cu programul.

Consider că oamenii trebuie să vadă și talentul altor arhitecți și să o cunoască mai bine și pe sora mea. Noi de obicei împărțim succesul. Suntem gemene. La mine a fost, a trecut momentul. Dintotdeauna am împărțit tot ce am avut.

Renunț pentru sora mea și pentru multe alte proiecte pe care le voi avea eu în afara proiectului Visuri la cheie. De acum o să vă întâlniți cu ea, nu cu mine”, a dezvăluit Laura Boghiu.

Ce alte schimbări va suferi emisiunea Visuri la cheie

Aceasta nu este singura . Omid Ghannadi și Valentin Ionașcu au fost înlocuiți de Alex Gavrilescu și Andra Marinescu.

Alex Gavrilescu lucrează ca și arhitect de 17 ani și a declarat că a acceptat oferta producătorilor emisiunii cu gândul la familiile pe care le a ajuta.