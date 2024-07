Schimbare totală pentru Iuliana Pepene, după ce a revenit din America Express: „Am făcut niște analize și…”

Iuliana Pepene a luat o decizie drastică, după aventura din America Express. Ce obicei a adoptat prezentatoarea TV în ultimul an.

Iuliana Pepene, cunoscută pentru participarea ei în celebra competiție televizată, America Express, împărtășește acum publicului schimbările prin care a trecut după ce a revenit în țară. Cum și-a îmbunătățit prezentatoarea TV stilul de viață?

Iuliana Pepene a participat anul trecut , în sezonul șase. Ea a făcut echipă cu Sonia Simionov, alături de care a ajuns până în Ecuador. Cele două colege de la Observator au trecut prin curse dificile, care au necesitat un efort fizic considerabil.

Fără îndoială, competiția a pus-o la încercare din toate punctele de vedere. a hotărât să facă o schimbare radicală în viața ei. Astfel, la vârsta de 33 de ani, a început să meargă la sală pentru prima dată în viața ei.

După 8 luni în care s-a ținut disciplinată de antrenamente, prezentatoarea TV este uimită de rezultatele obținute. Este convinsă că sportul a avut un impact semnificativ atât asupra stării ei mentale, cât și a celei fizice.

Iuliana Pepene a devenit pasionată de sport. Ea nu ar mai renunța la mersul la sală, considerându-l o parte indispensabilă a noului ei stil de viață.

„Sunt uimită de ceea ce s-a întâmplat cu corpul meu după opt luni de sală. Nu am făcut sală până la 33 de ani, m-am apucat târziu, dar nu o să mă mai las pentru că a devenit așa … este un microb. Dacă l-ai luat, nu mai scapi de el. E foarte bine la sală, mi se pare că sportul este un medicament.

Am făcut niște analize și arată extraordinar, și mi se pare că sportul face minuni și nu o să mă las. O să continui cu sportul pentru că ajută foarte mult și mental și fizic, e foarte important”, a declarat Iuliana Pepene, la Antena Stars.

Iuliana Pepene a mărturisit că analizele arată o schimbare mare după ce a început să facă sport regulat. De aceea, prezentatorea este hotărâtă să rămână consecventă acestui drum și să nu se abată de la el.

Era fericită de aspectul ei fizic și înaine de competiție, dar acum se simte mult mai împlinită în acest aspect. Deși a rezistat cu brio în concurs, sportul i-a i-a transformat viața.

„Arătam ok și înainte, eram foarte mulțumită de mine, dar la America Express mi-am dat seama că ar trebui să fac ceva în privința asta. Rezistăm foarte bine acolo. Am zis că trebuie să schimb ceva în viața mea, aveam nevoie să schimb ceva, și am început cu sportul și e foarte bine”, a mai spus Iuliana Pepene, potrivit