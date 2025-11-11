Sport

Schimbare uriașă pe piața media! Pro TV a cumpărat drepturile pentru 12 turnee finale ale unui sport foarte îndrăgit de români

Pro TV a dat o mare lovitură și și-a asigurat drepturile de difuzare pentru 12 turnee finale care se vor disputa începând din 2026.
Bogdan Mariș
11.11.2025 | 06:30
Pro TV a achiziționat drepturile de difuzare pentru 12 Campionate Mondiale și Europene de handbal, atât masculin, cât și feminin, care se vor disputa în perioada 2026-2031. Cel mai probabil, acestea vor putea fi urmărite pe platforma Voyo, care transmite și două competiții uriașe din fotbal: Premier League și Ligue 1.

Lovitură uriașă pe piața media. Pro TV și-a asigurat 12 turnee finale

Pro TV dă o nouă lovitură, după ce și-a asigurat în acest an drepturile pentru Premier League și Ligue 1. Conform golazo.ro, postul a reușit să câștige licitația pentru 12 turnee finale de handbal, care se vor disputa în perioada 2026-2031. Este vorba despre Campionatele Mondiale și Europene, atât la masculin, cât și la feminin, care se vor vedea, cel mai probabil, pe platforma Voyo.

Până în acest an, competițiile au fost transmise de Digi Sport și Prima Sport, ultimul turneu final pe care acestea îl vor transmite fiind Campionatul Mondial feminin, care se va disputa în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie în Germania și Olanda.

Naționala României a obținut calificarea, urmând a întâlni în grupe Danemarca, Japonia și Croația. Chiar dacă au pierdut drepturile pentru aceste competiții, Digi Sport și Prima Sport vor transmite în continuare handbal de nivel înalt, mai exact din Champions League.

Ce turnee de handbal va transmite Pro TV în 2026

Primul turneu final pe care îl va avea Pro TV va fi Europeanul masculin, care se va desfășura în perioada 15 ianuarie – 1 februarie, fiind găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia. România va fi prezentă la această competiție, fiind repartizată într-o grupă extrem de dificilă, cu Danemarca, Macedonia de Nord și Portugalia.

Tot în 2026, însă în perioada 3-20 decembrie, se va disputa și Campionatul European feminin, pe care România îl va găzdui alături de Cehia, Polonia, Slovacia și Turcia. Două orașe din țara noastră vor găzdui partide de la turneul final: Oradea și Cluj-Napoca.

