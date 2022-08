Schimbarea la care a recurs Lia Bugnar după despărțirea de Damian Anghel. Cum au reacționat fanii

Cunoscuta actriță a recurs la o schimbare majoră după separarea de mai tânărul partener de viață, în vârstă de 30 de ani. Scenarista și scriitoarea a îndrăznit să facă o modificare importantă la cei 53 de ani ai săi.

Lia Bugnar, schimbare radicală de look, după separarea de Damian Anghel. Ce i-au scris internauții

Lia Bugnar a făcut o schimbare radicală de look după separarea de Damian Anghel, actorul cu care s-a iubit în ultimii mai bine de 8 ani. Vedeta a trecut pragul unui salon de coafură și a renunțat la pletele lungi.

ADVERTISEMENT

a ales o tunsoare pixie care i se potrivește perfect și care nu a fost trecută cu vederea de fani. Actrița are părul foarte scurt, aspect care o avantajează și chiar o întinerește.

Internauții au putut observa acest lucru prin intermediul unei imagini postate la începutul lunii iulie. Lia Bugnar apare alături de George Gima, consulant politic al partidului USR. Tânărul are licență în Relații Internaționale și master în comunicare.

ADVERTISEMENT

„Ești superbă”, „Faină poză”, „Îți stă foarte bine, ești puștoaică” sau „Te-ai întors în timp cu tunsoarea asta”, sunt câteva dintre comentariile primite de Lia Bugnar pe pagina de .

Lia Bugnar și Damian Anghel, despărțire după 8 ani de relație

Lia Bugnar și Damian Anghel au format un cuplu mai bine de 8 ani, în ciuda diferenței de vârstă. S-au cunoscut pe platourile de filmare și au început să aibă sentimente, deși prima impresie nu a fost tocmai una plăcută.

ADVERTISEMENT

S-au iubit o perioadă foarte lungă și au păstrat relația departe de ochii lumii. Separarea i-a luat pe toți prin surprindere în clipa în care a fost fotografiat în tandrețuri cu cântăreața Theo Rose.

Nimeni nu a știut până acum câteva zile că vedeta de la Pro TV s-a despărțit de Alex Leonte, nepotul lui Nea Marin. Același lucru se poate spune și în cazul Liei Bugnar și al lui Damian Anghel.

ADVERTISEMENT

„Eu nu am făcut nicio declarație ever privind viața personală. Dacă dumneavostră îmi arătați interviuri în care povestesc despre viața personală, eu le mănânc. Chiar nu simt nevoia să știe lumea, nu am nicio treabă cu genul ăsta de situație…”, a spus scenarista pentru FANATIK.