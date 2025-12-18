Schimbarea la faţă a Universităţii Craiova! Ştefan Baiaram explică cum au devenit oltenii o echipă de titlu: “Nu există meci să nu înscrie jucătorii care au venit!

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a început în forță noul sezon de SuperLiga României, alături de Mirel Rădoi, însă rezultatele nu au mai fost la fel de bune pe parcurs. Acum, cu Coelho la cârma echipei, oltenii continuă să spere la trofeul mult visat. Ștefan Baiaram a dezvăluit care este punctul forte al echipei sale din acest sezon.

Cum s-a schimbat Universitatea Craiova în acest sezon în opinia lui Ștefan Baiaram

Craiova se află în hora echipelor ce au pus ochii pe titlul de campioană, iar Ștefan Baiaram simte că echipa sa ar putea fi triumfătoare la finalul stagiunii. Deși a avut probleme în acest sezon sub comanda lui Mirel Rădoi, cel care a fost desemnat „Mijlocașul Anului” la Super Gala FANATIK 2025 continuă să fie un jucător crucial pentru olteni.

Mihai Rotaru a făcut investiții majore la echipă în această vară și a adus în Bănie atât jucători tineri (Băsceanu, Rădulescu, David Matei), cât și jucători ajunși la maturitatea sportivă (Teles, Nsimba, Al Hamlawi, Etim). Toți au contribuit la jocurile bune ale Craiovei din acest sezon și la prima calificare în cupele europene de la revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc:

„2025 a fost un an foarte bun! Mă bucur că am câștigat acest trofeu (n.r. – Mijlocașul Anului la Super Gala FANATIK), mă bucur că am ajuns la națională și că am înscris primul gol. Acum suntem un grup foarte puternic, s-au făcut foarte multe transferuri. Au venit jucători de calitate, care s-au impus și ne ajută la fiecare meci. Nu este meci în care cei care au venit să nu înscrie.

Până la titlu mai este mult de discutat. În play-off este un alt campionat, dar ne dorim să-l câștigăm. S-au făcut investiții mari și sper ca la sfârșitul sezonului să fim campioni”, a declarat Ștefan Baiaram, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce cifre au atacanții transferați de Universitatea Craiova în perioada de mercato din vară

cu toate că ei au fost rotiți în toate cele trei competiții în care oltenii activează.

Assad Al Hamlawi a înscris 8 goluri și a oferit două pase decisive în toate competițiile, Monday Etim a înscris de 5 ori și a oferit 3 assist-uri, în timp ce Steven Nsimba a băgat mingea în poartă de nouă ori și a dat ultima pasă de 3 ori.

21 de goluri au înscris în total cei trei atacanți ai Universității Craiova