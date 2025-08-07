Schimbarea la faţă! Cum s-a trăit pe Arena Naţională thriller-ul FCSB – Drita 3-2: turbo Politic, golgheterul Bîrligea şi renegatul care a schimbat meciul

Schimbarea la faţă nu a fost sărbătorită doar în calendar, ci şi pe Arena Naţională. FCSB a atins abisul la 0-2 cu Drita, dar a reuşit o revenire de senzaţie în ultima jumătate de oră. S-a încheiat 3-2, un meci în care a strălucit Bîrligea, autorul unei duble. Dar, schimbarea a venit după introducerea lui renegatului Edjouma, care a arătat o mare poftă de joc.

A bătut vântul pe Arena Naţională! Fani puţin după startul dezastruos de sezon

Pe Arena Naţională a bătut vântul în prima manşă cu Drita, din turul trei preliminar din Europa League. După patru eşecuri la rând, FCSB tremura şi în faţa campioanei din Kosovo. Într-o formă decentă, roş-albaştrii nici nu trebuiau să stea nici la discuţii.

, galeria roş-albaştrilor fiind la datorie şi în vremuri grele. Dar chiar şi în Peluza Nord au fost mai puţini suporteri ca de obicei. Însă, ultraşii au cântat din primul până în ultimul minut, indiferent de scor.

Meciul a început rău pentru FCSB. Un contrast incredibil de puternic între echipa care domina tot anul trecut şi care în acest sezon pare de nerecunoscut. Fricoasă, moale, fără vlagă. În schimb, kosovarii au intrat cu bocancii pe Arena Naţională şi au pus stăpânire pe joc în startul lui.

Kosovarii au deschis rapid scorul! Graovac, gafă uriaşă

Asta s-a văzut pe tabelă după doar 7 minute. Graovac a făcut o gafă uriaşă, a pierdut un duel aerian în preajma propriului careu. Mingea a ajuns la Tusha, care, din a doua încercare l-a învins pe Târnovanu! Stupoare, 1-0 pentru Drita, iar o parte a fanilor au lovit scaunele de nervi.

Primele 20 de minute au aparţinut oaspeţilor. Limaj, fostul fotbalist de la Hermannstadt, l-a pus la încercare pe Târnovanu, care a respins şutul puternic al mijlocaşului. Apoi, kosovarii au făcut un pas în spate.

Probabil nici ei nu se aşteptau la această desfăşurare a acţiunii. FCSB a urcat şi a început să pună în pericol poarta lui Maloku. În minutul 21, Miculescu nu a reuşit să reia spre poarta după prima fază legată a roş-albaştrilor.

Şut a ratat cea mai mare şansă a FCSB-ului! Târnovanu, cel mai bun om al gazdelor în prima parte

Apoi, Adrian Şut a ratat cea mai mare ocazie din prima parte. A rămas în poziţie excelentă, dar şutul său a fost respins în corner de Besnik Krasniqi.

Drita a stat la cutie şi a aşteptat să lovească pe contraatac. Iar o greşeală a lui Pantea l-a lăsat singur în unghi pe acelaşi Tusha cu Târnovanu, dar portarul campioanei României a salvat in extremis.

Surpriză la pauză! Nicio schimbare la FCSB

La cabine s-a intrat cu 1-0 pentru Drita, iar lucrurile arătau foarte rău. Campioana din Kosovo, o echipă cu limite evidente, a reuşit să profite de hemoragia puternică a FCSB-ului.

Spre deosebire de alte meciuri, nu au fost schimbări la pauză la FCSB. Startul de repriză a fost, din nou, dezastruos. Exact ca în prima parte, roş-albaştrii au fost prinşi pe picior greşit.

Manaj duce scorul la 2-0! VAR n-a sancţionat henţul atacantului

Două intervenţii decisive greşite ale lui Şut şi Chiricheş au dus la declanşarea unui atac rapid al kosovarilor. Blerim Krasniqi a trimis mingea în faţa porţii şi Manaj a reluat în poarta lui Târnovanu.

2-0 pentru Drita, pe Arena Naţională. VAR-ul a intervenit şi pe reluări s-a văzut cum mingea atinge mâna atacantului kosovar înainte de a intra în poartă. Totuşi, arbitrul polonez Damian Sylwestrzak a validat reuşita.

Prima mutare a roş-albaştrilor a fost schimbarea lui Chiricheş cu Edjouma. Francezul şi-a făcut debutul în acest sezon, după ce a fost exclus din lot pentru multă vreme. O schimbare ciudată, dar care a schimbat cursul jocului.

Bîrligea şi Graovac, la primele goluri ale sezonului!

FCSB a dat revenit la viaţă la scorul de 0-2 şi . Atacantul a preluat centrarea venită de la Creţu şi l-a executat pe Maloku. 1-2 din minutul 64, un gol de moral care le dădea şansa roş-albaştrilor de a egala măcar înaintea returului.

În minutul 70, Politic a ieşit la rampă. Şutul atacantului adus de la Dinamo, a fost greu respins în corner de Maloku. Două minute mai târziu, atacurile în valuri ale roş-albaştrilor au fost recompensate.

Daniel Graovac a marcat primul său gol la FCSB, după un corner. Fundaşul a reluat fără speranţe pentru portarul advers şi stadionul a început să vibreze din nou.

Roş-albaştrii ne-au arătat un strop din energia şi vitalitatea din sezonul trecut. Şi a fost de ajuns să îi bage în vrie pe adversari. Bîrligea a fost la un pas să facă dubla în minutul 79, când şutul său deviat a lovit bara transversală.

Final de vis pentru roş-albaştri! Penalty Politic, gol Bîrligea

Aşa cum era de aşteptat, FCSB a forţat victoria în final de meci. Dar, un dribling în plus al lui Edjouma şi o atingere nefericită a lui Miculescu au păstrat scorul intact la 2-2.

Prelungirile au adus descătuşarea pentru roş-albaştri. În minutul 90+3, Dennis Politic, atât de criticat după derby-ul cu Dinamo, a scos o lovitură de pedeapsă. Bîrligea a transformat fără emoţii şi FCSB reuşea să revină de la 0-2 la 3-2 în ultima jumătate de oră.

Un succes, în primul rând de moral, pentru campioana României. FCSB s-a schimbat la faţă în cel mai greu moment, la 0-2, când nu mai exista niciun orizont. Calificarea nu e rezolvată, dar dacă atitudinea va rămâne aceeaşi, roş-albaştrii se pot gândit la duelul cu Aberdeen, din play-off.