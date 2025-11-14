Schimbarea majoră care-l privește direct pe Lionel Messi! Șefii MLS au luat o decizie importantă pentru ultimul an de carieră al argentinianului

ADVERTISEMENT

Major League Soccer se numără printre puținele campionate din lumea fotbalului care au păstrat sistemul primăvară – toamnă, diferit față de majoritatea ligilor din Europa. Acest lucru se va schimba însă începând din 2027, proprietarii echipelor votând în favoarea acestei modificări majore.

Major League Soccer pregătește schimbări majore pentru ultimul an de carieră al lui Lionel Messi

2027 va fi primul an în care Major League Soccer, campionatul de fotbal din Statele Unite, va începe în vară și nu încă din primăvară, conform . Proprietarii cluburilor au votat pentru ca în competiția americană să fie implementat un sistem similar celor din Europa, unde campionatele încep spre sfârșitul verii și se încheie în primăvara următorului an.

ADVERTISEMENT

Conform sursei menționate, modificarea majoră va fi implementată începând din 2027. După finalul sezonului 2026, MLS va avea un sezon mai scurt, cu 14 etape, care se va disputa în prima parte a anului 2027, pentru ca în vara acelui an să debuteze stagiunea 2027-2028. Primul sezon în acest nou format ar putea fi ultimul al lui Lionel Messi ca fotbalist profesionist, deoarece .

În noul format, sezonul regulat al MLS va începe în iulie-august și se va încheia în aprilie, iar faza play-off-ului, unde se decide campioana, se va desfășura în întregime în luna mai. Va exista și o pauză de iarnă, în decembrie și ianuarie, iar primele meciuri după reluare se vor disputa în februarie.

ADVERTISEMENT

Și formatul Major League Soccer va suferi modificări

Pe lângă noul program în care se va disputa Major League Soccer, va exista și o altă modificare importantă, cu privire la sistemul campionatului. Momentan, cele 30 de echipe sunt împărțite în două serii, de est și de vest, fiecare cu câte 15 formații. Începând din 2027 însă, va exista un singur clasament.

ADVERTISEMENT

Totuși, cele 30 de echipe vor fi împărțite în cinci „divizii” de câte șase formații, realizate pe baza aspectului geografic, pentru a evita deplasările extrem de lungi, care reprezintă o problemă serioasă în campionatul american. Fiecare echipă ar urma să evolueze de două ori contra formațiilor din propria divizie și o dată împotriva celorlalte echipe din campionat, pentru un total de 34 de etape. Structura pe care ar urma să o aibă play-off-ul în acest nou format nu a fost încă definitivată.

Câți jucători români evoluează momentan în MLS

Nu mai puțin de 9 fotbaliști români au evoluat de-a lungul timpului în MLS, inclusiv foști internaționali, precum Răzvan Cociș sau Alexandru Mitriță. Jucătorul român cu cele mai multe prezențe în campionatul nord-american este Alex Zotincă, acesta evoluând în 112 partide pentru Sporting Kansas City și Chivas USA între 2003 și 2010.

ADVERTISEMENT

Momentan, există trei fotbaliști români care aparțin de formații din Major League Soccer: , Enes Sali (FC Dallas) și Ștefan Chirilă (FC Cincinnati). Echipele celor trei au obținut calificarea în play-off în acest sezon, însă FC Dallas a fost eliminată în optimi de Vancouver Whitecaps, care o va întâlni în sferturi chiar pe Los Angeles FC. De asemenea, .